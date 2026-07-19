Affaire Delphine Jubillar : les ossements retrouvés dans le Tarn sont bien ceux de l'infirmière

Les ossements découverts ce jeudi dans le Tarn (France) ont été formellement identifiés comme étant ceux de Delphine Jubillar, rapporte BFMTV ce dimanche. L’identification a été réalisée grâce à des analyses ADN menées par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

Les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Pontoise, ont pu identifier les restes humains en moins de 48 heures grâce à une analyse ADN.

Les causes du décès restent, à ce stade, inconnues.

- Les aveux actés de Cédric Jubillar -

Mercredi, le peintre-plaquiste de 38 ans a été extrait de prison et conduit au palais de justice de Toulouse pour donner sa nouvelle version des faits, à sa demande, deux mois avant son procès en appel, programmé pour débuter le 21 septembre devant la cour d’assises de Haute-Garonne.

"Il a été entendu par la présidente de la cour d’assises qui a acté ses aveux. Monsieur Jubillar a indiqué précisément le lieu où il a déposé le corps", a précisé à l’AFP la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, Chantal Ferreira.

Le 6 juillet, ses avocats avaient révélé un courrier dans lequel il admettait pour la première fois sa "responsabilité" dans la mort de l’infirmière de 33 ans et mère de leurs deux enfants.

Depuis plus de cinq ans et notamment pendant tout son procès très médiatisé devant les assises du Tarn, à l’issue duquel il a été condamné à 30 ans de réclusion en octobre, il avait toujours clamé son innocence.

Expliquant les silences et les dénégations de son client pendant plus de cinq ans, maître Debuisson évoque "un mensonge dans lequel il va s’enferrer, et duquel il aura beaucoup de mal à s’extirper, et en même temps, depuis le début, un besoin et une envie de parler".

Lors de ses aveux devant la justice mercredi, Cédric Jubillar, qui reconnaît avoir commis "un acte abominable" "a fait des déclarations spontanées pour livrer la vérité de façon absolue" pendant une heure et demie, a déclaré jeudi soir à l’AFP un de ses avocats, Pierre Debuisson.

- "L’instruction a été bien menée" -

Durant l’été 2025, une ex-compagne de l’accusé avait rapporté aux enquêteurs une confidence de Cédric Jubillar, qui lui avait dit avoir étranglé son épouse, avant de transporter, puis de brûler le corps.

Delphine Jubillar, née Aussaguel, avait disparu mystérieusement du domicile du couple en instance de divorce dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, pendant un couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19. Elle s’apprêtait à refaire sa vie avec un autre homme.

Dans une affaire sans corps, ni aveux, ni preuve formelle, l’intime conviction de la cour en première instance s’était forgée grâce à un faisceau d’indices concordants.

Le changement de ligne de défense de Cédric Jubillar, "c’est la confirmation que les enquêteurs étaient dans le vrai et que l’instruction a été bien menée, contrairement à ce que disaient les avocats de Cédric Jubillar", souligne un haut gradé de la gendarmerie qui requiert l’anonymat. "On imagine qu’il y a une stratégie derrière" en vue du procès, ajoute-t-il.

La tenue du procès à partir du 21 septembre à Toulouse semble incertaine. Les avocats de la défense jugent "impossible" que le procès en appel se tienne comme prévu, un avis partagé par l’avocat des enfants.

Incarcéré à l’isolement à la maison d’arrêt de Seysses, près de Toulouse, Cédric Jubillar s’est vu retirer en décembre l’autorité parentale sur ses deux enfants, onze et six ans, confiés par la justice à leur tante maternelle.

AFP