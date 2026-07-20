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Mondial 2026 : Donald Trump s'invite à la célébration de l'équipe d'Espagne et se fait virer par son ami Infantino

  • Publié le 20 juillet 2026 à 12:13
  • Actualisé le 20 juillet 2026 à 13:29
Donald Trump a remis le trophée aux Espagnols. (©

Lors de la remise du trophée de la Coupe du monde, ce dimanche 19 juillet 2026 à New York, le président américain Donald Trump s'est invité sur scène au moment où l'équipe d'Espagne célébrait son sacre. Malgré les huées qui ont accompagné son entrée et celle de son ami et patron de la Fifa, Gianni Infantino, Donald Trump s’est ensuite montré tout sourire sur le podium, congratulant les joueurs espagnols. Au point de tenter de s'incruster sur la photo de célébration de l'équipe. Il a finalement été viré de l'estrade, non sans mal, par Gianni Infantino.

Football, Donald Trump

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