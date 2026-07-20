Sudéau : coupures d'eau à prévoir sur plusieurs secteurs du Tampon

Sudéau doit procéder à des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements aux 457, 458 et 246 Chemin Notre Dame de la Salette, 240 Chemin Leroy et 69 Rue des Poinsetias. Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers. (Photos d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 29 juillet 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants :

• Chemin Notre Dame de la Salette

• Chemin Fargeau

• Rue des Grandes Nattes

• Chemin Alexandre Sery

• Chemin Leroy

• Chemin Avril Benard Louvins

• Chemin des Cerisiers

• Chemin Léon Chamand

• Chemin Leveneur

• Chemin Tiquet

• Chemin Tibert

• Et les voies adjacentes

Une interruption de la distribution en eau, sera organisée le jeudi 30 juillet à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants :



• Rue des Poinsettias

• Et les voies adjacentes