Le Port : le collectif d'associations portoises organise une journée d'animation interquartiers

Le Collectif d'associations portoises, en collaboration avec la ville du Port, organise une grande journée d'animation et de prévention interquartiers, placée sous le signe du partage, de la convivialité et du vivre-ensemble. L'événement se tiendra le dimanche 26 juillet 2026, à partir de 8h au Stade Lambrakis B. (Photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

Au programme

- Tournoi de football

- Tournoi de dominos

- Stand bien-être

- Structures gonflables et confiseries pour les marmay

- Jeux lontan

- Stands de prévention et de sensibilisation

- Animation musicale en live

- Stand de réparation de téléphones