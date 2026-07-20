Baisse des contrats PEC : Saint-Joseph supprime le périscolaire mais maintient la cantine et les Atsem

La ville de Saint-Joseph annonce, ce lundi 20 juillet 2026, les mesures mises en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2026. Des décisions, rendues nécessaires par la forte diminution des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) attribués par l’État, qui concernent l’organisation du service périscolaire. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Comme c'est le cas pour toutes les communes de l'île, et comme annoncé à la fin de l’année scolaire, la ville de Saint-Joseph doit faire face à une diminution sans précédent des contrats PEC attribués par l’État.

"En 2025, la collectivité bénéficiait de 400 contrats PEC. Pour 2026, seuls 32 contrats ont été accordés, soit une baisse de plus de 90 %", précise la municipalité sur son site internet. Une réduction qui impacte directement les moyens humains mobilisés dans les écoles et les services municipaux. "En 2025, les écoles, la restauration scolaire et les services périscolaires fonctionnaient grâce à près de 450 agents, dont 250 en contrat PEC".

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Face à cette situation exceptionnelle, la ville de Saint-Joseph a engagé un important travail de réorganisation afin de préserver les services essentiels et de limiter autant que possible les conséquences pour les familles.

- Les services essentiels maintenus dans les écoles de Saint-Joseph -

Grâce au redéploiement des équipes municipales, la restauration scolaire, la surveillance de la pause méridienne, les missions assurées par les Atsem et le nettoyage et l’entretien des écoles, sont maintenus. "Ces choix permettent d’assurer l’accueil des élèves dans les meilleures conditions possibles", assure la ville de Saint-Joseph.

En revanche, certains services, non obligatoires, ne pourront plus être assurés à compter de la rentrée scolaire 2026. C'est le cas du service de garderie périscolaire, des les mercredis périscolaires et des centres de loisirs sans hébergement du mois d’octobre, jusqu’à nouvel ordre. "Les familles sont invitées à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants en dehors du temps scolaire", indique la commune qui regrette profondément de devoir prendre ces mesures, "rendues inévitables par cette diminution exceptionnelle des moyens accordés".

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La mairie de Saint-Joseph indique avoir fait le choix de préserver en priorité la restauration scolaire, "afin de ne pas pénaliser davantage les familles". Le service des Affaires scolaires reste disponible au 0262 71 73 71 pour répondre aux questions des administrés.

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