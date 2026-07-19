À retenir ce soir : Mbappé meilleur buteur, finale Argentine-Espagne, comportements des Bleus, noyade d'une fillette de 5 ans et accident de moto

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 19 juillet 2026 : - Kylian Mbappé meilleur buteur de l'histoire du Mondial, en attendant Messi - Mondial : Argentine-Espagne, une finale de rêve pour clore le Mondial de la démesure - Mondial : Adrien Rabiot dénonce "des comportements inadmissibles" de ses coéquipiers après la défaite des Bleus face à l'Angleterre - Saint-Gilles : victime d'une noyade à l'hôtel les Aigrettes, une enfant de 5 ans en urgence absolue - Trois-Bassins : une jeune femme de 26 ans en urgence absolue après un accident de moto

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d’une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre, samedi à Miami.

La Coupe du monde des superlatifs s'achève dimanche 19 juillet 2026 à 23 heures (heure Réunion) avec une finale prestigieuse entre l'Argentine et l'Espagne, deux équipes que tout oppose, et un énorme show dont les États-Unis ont le secret, aux portes de New York et sous les yeux de Donald Trump.

Après l’incroyable défaite de l’équipe de France 6-4 contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde, samedi à Miami, le milieu de terrain tricolore Adrien Rabiot à fustigé l’attitude de certains de ses partenaires.

Ce dimanche 19 juillet 2026, une fillette de 5 ans a été transportée inconsciente et en urgence absolue au CHU Nord suite à une noyade survenu à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. Selon nos informations, l'accident est survenu vers 15h30. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues.

Ce dimanche 19 juillet 2026, une jeune femme de 26 ans a été transportée en urgence absolue au Chor aux alentours de 15h30 suite à un accident de moto sur la RN1. La victime conduisait une grosse cylindrée et portait son casque. Aucun autre véhicule ne semble être impliqué. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers, le Smur, les forces de l'ordre et le services des routes étaient présents sur place.