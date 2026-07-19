Mondial : Adrien Rabiot dénonce "des comportements inadmissibles" de ses coéquipiers après la défaite des Bleus face à l'Angleterre

Après l’incroyable défaite de l’équipe de France 6-4 contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde, samedi à Miami, le milieu de terrain tricolore Adrien Rabiot à fustigé l’attitude de certains de ses partenaires.

Ambiance électrique dans le vestiaire des Bleus. Le milieu de terrain de l'équipe de France Adrien Rabiot a fustigé une première période "honteuse" et "des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vu jusqu'ici", après le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 perdu 6-4 contre l'Angleterre samedi à Miami.

"On est entrés de manière assez honteuse dans cette première mi-temps (perdue 0-4). J'ai vu des comportements de certains joueurs que je n'avais jamais vus jusqu'ici. C'est un peu décevant, car c'était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition", a dit Rabiot au micro de BeIN Sports.

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Adrien Rabiot tacle ses coéquipiers et leur "comportement inadmissible" !#beINFWC2026 pic.twitter.com/dXYIngkdmU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 18, 2026

"Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l'Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu'au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça", a encore tancé le milieu de l'AC Milan connu pour son franc-parler.

- L'espoir en deuxième période pour les Bleus, un score final sévère -

"On s'est parlé à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait un peu d'orgueil, et ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles", a-t-il insisté.

L'espoir a connu un regain exceptionnel en deuxième période avec pas moins de quatre changements.

Les entrées des attaquants Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ainsi que des défenseurs Dayot Upamecano et Lucas Digne ont soudainement reboosté les Bleus, qui ont réduit le score par Mbappé (48e, 66e) et Barcola (54e), rendant la fin de partie assez irréelle.

Aurélien Tchouaméni revient sur la première période difficile des Bleus, la dernière de Didier Deschamps et les critiques reçues après l’élimination face à l’Espagne.🎙️🇫🇷

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Mais l'envol n'aura été que de courte durée. Les Anglais ont vite imposé leur jeu. Un dénouement cruel, pour les joueurs tricolores qui n'ont pas réussi à obtenir cette troisième place face à un score de 6-4 en faveur des Anglais.

Saka transforme son penalty et redonne de l’air à l’Angleterre ! Après le retour incroyable des Bleus, les Anglais reprennent deux buts d’avance. ⚽️

France 3-5 Angleterre

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- "C'est moi qui me suis trompé", Deschamps répond à Rabiot -

"Pour le reste, il faut mettre en avant le coach, Guy Stéphan, Franck Raviot, Cyril Moine qui ont fait un travail énorme et ont ramené cette équipe au sommet avec tous les joueurs. On aurait aimé finir sur une victoire pour que le coach ait une meilleure sortie, mais ça ne ternit pas l'image qu'il a auprès de tous les Français", a estimé Rabiot.

Interrogé sur les propos du joueur en conférence de presse, Deschamps, qui dirigeait son dernier match en équipe de France après 14 ans à la tête des Bleus, a refusé de mettre de l'huile sur le feu.

"C'est moi qui me suis trompé, a-t-il affirmé, refusant de stigmatiser un joueur en particulier, lui qui a fait quatre changements à la mi-temps, mais aurait "pu en faire huit". "J'aurais dû faire des choix dès le début du match et ça se serait peut-être mieux passé après, a continué Deschamps. Après chacun est jugé par rapport à ses performances, mais juger des joueurs, des caractères, des personnalités différentes, je ne l'ai jamais fait devant vous, je ne vais pas finir comme ça".

"Évidemment (sur ce match), il y a certains joueurs qui auraient pu mieux faire, a-t-il concédé. Je leur souhaite le meilleur à tous."

Pour sa dernière conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur ses choix, assumant tout à fait s'être trompé dans sa composition d'équipe. pic.twitter.com/KwEwP6dbmv — L'Équipe (@lequipe) July 19, 2026

AFP