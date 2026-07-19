À la une de ce lundi : l'Espagne championne du monde, franc-maçonnerie, allocation de rentrée scolaire, noyade, accident de moto et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 20 juillet 2026 : - Mondial-2026 : l'Espagne sur le toit du monde - "Nous n'avons rien à cacher"… À La Réunion, le Grand maître du Grand Orient de France veut démystifier la franc-maçonnerie - Entre 426 et 466 euros par enfant : l'allocation de rentrée scolaire versée le 4 août à La Réunion - Saint-Gilles : victime d'une noyade à l'hôtel les Aigrettes, une enfant de 5 ans en urgence absolue - Trois-Bassins : une jeune femme de 26 ans en urgence absolue après un accident de moto - La pa Météo France i di, sé zot i di - le beau temps est au rendez-vous en ce début de semaine (Photo www.imazpress.com)

Deux ans après son sacre européen, l'Espagne a remporté son deuxième titre mondial dimanche près de New York en dominant l'Argentine lors d'une finale à sens unique mais longtemps cadenassée, avant la délivrance venue des pieds de Ferran Torres en prolongation (1-0), qui a privé Lionel Messi d'un doublé historique.

Démystifier la franc-maçonnerie. C'est l'objectif de Pierre Bertinotti, élu Grand maître du Grand Orient de France (GODF) en août 2025. "Nous n'avons rien a caché", a-t-il déclaré à Imaz Press, ce lundi 13 juillet 2026, lors d'un échange visant à éclaircir les interrogations qui intriguent sur la franc-maçonnerie. À La Réunion, il existe 22 loges sur un total de 60 dans les Outre-mer. Cela représente près de 800 frères et sœurs dans le département.

Conditionnée aux ressources du foyer, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée aux familles le 4 août 2026 à La Réunion, puis le 18 août en France hexagonale. Cette aide conditionnée aux ressources est destinée aux familles pour subvenir aux besoins de leurs enfants qui reprendront le chemin de l'école le 18 août prochain.

Ce dimanche 19 juillet 2026, une fillette de 5 ans a été transportée inconsciente et en urgence absolue au CHU Nord suite à une noyade survenu à l'hôtel Les Aigrettes de Saint-Gilles. Selon nos informations, l'accident est survenu vers 15h30. Les circonstances de l'incident ne sont pas encore connues.

Ce dimanche 19 juillet 2026, une jeune femme de 26 ans a été transportée en urgence absolue au Chor aux alentours de 15h30 suite à un accident de moto sur la RN1. La victime conduisait une grosse cylindrée et portait son casque. Aucun autre véhicule ne semble être impliqué. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Les pompiers, le Smur, les forces de l'ordre et le services des routes étaient présents sur place.