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Contrôles routiers : 156 infractions relevées, 17 permis retirés

  • Publié le 19 juillet 2026 à 18:37
  • Actualisé le 19 juillet 2026 à 20:25
controle routier par la police nationale au Barachois

(Actualisé) Les effectifs de la direction territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 13 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 19 juillet 2026. Les gendarmes ont eux menés 16 opérations. Au total, 156 infractions ont été relevées et 17 permis retirés (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Côté police -

20 délits ont été relevés :

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,45 et 0,66 mg / l d'air expiré)
- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02
- refus d'obtempérer : 02
- défaut d'assurance : 09
- défaut de permis de conduire : 03

47 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 38 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- excès de vitesse : 04
- défaut de contrôle technique : 02
- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01
- défaut de port de casque : 01
- défaut de port de la ceinture de sécurité : 01
- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 02
- autres : 27

- Côté gendarmerie -