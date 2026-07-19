Kylian Mbappé meilleur buteur de l'histoire du Mondial, en attendant Messi

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d’une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre, samedi à Miami.

La superstar, auteur d’un doublé (48e, 66e) pour ramener les Bleus à 4-3 alors qu’ils étaient menés 4-0 à la pause, accentue du même coup son avance en tête du classement des buteurs de la compétition avec 10 réalisations contre 8 pour l’Argentin.

Kylian Mbappé has now scored the MOST goals in World Cup history with his 22nd 🇫🇷



He leads the Golden Boot race with 10 goals this tournament. pic.twitter.com/mVlvHDZvkz — B/R Football (@brfootball) July 18, 2026

Lionel Messi aura l’occasion de lui répondre dimanche en finale avec l’Albiceleste face à l’Espagne, dans sa quête d’une deuxième couronne mondiale consécutive.

7 - Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).



Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.



Connexion. pic.twitter.com/lBimAApsL3 — OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026

L’attaquant du Real Madrid avait déjà remporté le Soulier d’Or du Mondial-2022 avec 8 buts. Il a établi son record en trois éditions (4 buts en 2018). Mbappé, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, en est désormais à 66 réalisations en 107 sélections.

AFP