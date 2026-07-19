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Kylian Mbappé meilleur buteur de l'histoire du Mondial, en attendant Messi

  • Publié le 19 juillet 2026 à 10:30
  • Actualisé le 19 juillet 2026 à 10:37
Kylian Mbappé, auteur d'un doublé pour la France face au Sénégal, pour son entrée en lice à la Coupe du monde, le 16 juin 2026 à East Rutherford (New Jersey)

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a établi un nouveau record historique de 22 buts inscrits en Coupe du monde, dépassant d’une unité Lionel Messi, lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre, samedi à Miami.

La superstar, auteur d’un doublé (48e, 66e) pour ramener les Bleus à 4-3 alors qu’ils étaient menés 4-0 à la pause, accentue du même coup son avance en tête du classement des buteurs de la compétition avec 10 réalisations contre 8 pour l’Argentin.

Lionel Messi aura l’occasion de lui répondre dimanche en finale avec l’Albiceleste face à l’Espagne, dans sa quête d’une deuxième couronne mondiale consécutive.

L’attaquant du Real Madrid avait déjà remporté le Soulier d’Or du Mondial-2022 avec 8 buts. Il a établi son record en trois éditions (4 buts en 2018). Mbappé, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, en est désormais à 66 réalisations en 107 sélections.

AFP

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