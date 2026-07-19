Paris : un homme en garde à vue pour avoir allumé un incendie dans le bois de Boulogne

Un homme de 23 ans a été placé en garde à vue vendredi soir à Paris pour avoir allumé un feu avec l'intention, selon ses déclarations, d'incendier le bois de Boulogne, dans l'ouest de la capitale, a-t-on appris samedi de source policière.

Les policiers ont été alertés vendredi soir, vers 23h, pour un début d'incendie dans ce bois situé dans le 16e arrondissement de la capitale, a relaté cette même source. Arrivés sur place, ils ont découvert un début d'incendie sur un tas de broussailles se propageant à un tronc d'arbre, a poursuivi la source policière.

Les policiers sont parvenus à circonscrire puis éteindre les flammes avec des extincteurs. Au total, un mètre carré de végétation a brûlé et le tronc d'un arbre a été noirci par les flammes. Lors de leur intervention, ils ont interpellé un jeune homme présent sur les lieux qui a reconnu auprès des fonctionnaires de police avoir eu l'intention de mettre le feu au bois de Boulogne, a rapporté la source policière. Il a été placé en garde à vue pour dégradation volontaire par incendie.

Les investigations se poursuivent et la garde à vue du jeune homme, né en 2002, a été prolongée, a indiqué samedi soir le parquet de Paris, sollicité par l'AFP. L'enquête a été confiée au commissariat du 16e arrondissement, a précisé le parquet. En région parisienne, les feux, qui se sont déclarés dimanche et lundi dans la forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, ont brûlé environ 2200 hectares, selon le dernier bilan communiqué par la préfecture.

Mercredi, deux hommes de 18 ans, dont un pompier volontaire, soupçonnés d'avoir mis le feu délibérément à deux endroits, Arbonne-la-Forêt et Fontainebleau, ont été mis en examen et écroués.

Et jeudi soir, deux ouvriers ont été mis en examen pour "destruction involontaire par incendie (...) par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence" pour leur implication dans le premier feu déclenché aux abords de l'autoroute A6 qui s'était ensuite propagé à la forêt, a indiqué la procureure de Fontainebleau à l'AFP.

AFP