Aide à la tonne de canne : plus de 6 millions d’euros versés aux planteurs

Les agriculteurs producteurs de canne à sucre bénéficient tous les ans d’une aide appelée "aide à la tonne de canne livrée", destinée à compenser les handicaps structurels de la production à La Réunion. Un premier lot de paiement d’un montant de 6.198.661 euros a été effectué le 29 mai 2026. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Le calcul de l'aide se fait sur la base des tonnages livrés éligibles en 2025 ou, pour les exploitations sinistrées lors du passage du cyclone Garance qui en ont fait la demande, sur la base d’un tonnage historique", rappelle la préfecture.



Un second lot de paiement est prévu dans les jours qui viennent pour les dossiers qui nécessitaient une expertise complémentaire.



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