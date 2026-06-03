À la une de ce jeudi : un ancien prof accusé de viols et harcèlement sexuel, accident de moto, dons d'organes, impôts, contes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 4 juin 2026 : - À l’École supérieure d’art de La Réunion, un ancien professeur accusé de viols et de harcèlement sexuel - Saint-Pierre : un motard grièvement blessé après une collision avec une voiture à Grand Bois - CHU : à La Réunion, plus de 350 patients attendent d'une greffe d'organe - Impôts : les Réunionnais n’ont plus que quelques heures pour déclarer leurs revenus - Ti Kour Gran Kour : le festival de contes de transmission et de rencontre s'installe dans l'est de l'île - La pa Météo France i di, sé zot i di - jeudi ensoleillé le matin (Photo www.imazpress.com)

Une enquête du média "Les Jours", publiée le 1er juin 2026, met en cause un ancien professeur de l’École supérieure d’art de La Réunion, Yohann Quëland de Saint-Pern. Il est accusé de viols et de harcèlement sexuel. Une plainte a été déposée. En plus du récit de cette jeune femme, "Les Jours" ont recueilli une douzaine de témoignages d’anciens élèves, de salariés ou ex-salariés. L’intéressé dément les accusations. Il reste présumé innocent.

Dans la soirée de ce mercredi 3 juin 2026, un accident a eu lieu entre un deux-roues et une voiture du côté de Grand Bois à Saint-Pierre. Le motard a été grièvement blessé. Il a été transporté en urgence à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

À l'occasion du mois du don, organisé en juin, les équipes du CHU veulent sensibiliser la population réunionnaise au don d'organes et de tissus. Sur l'île, plus de 350 patients sont actuellement en attente d'une greffe, principalement rénale. Entre idées reçues, manque d'information et besoins grandissants, les soignants appellent surtout une chose : en parler à ses proches

Les contribuables réunionnais n'ont plus que quelques heures pour remplir leur déclaration d'impôts en ligne. La date limite de déclaration des revenus en ligne est en effet fixée à ce jeudi 4 juin 2026 à 23h59 pour les habitants de La Réunion.

Le festival de contes Ti Kour Gran Kour revient dans l'est de La Réunion complètement à l'est du 5 au 13 juin 2026. Le thème : "Halé,Halélé... Zistoir Enpoundiak". Un festival de rakontaz, de transmission et de rencontre, porté par l'association Kozé Conté.

Pour ce jeudi 4 juin 2026, Matante Rosina nous annonce que le réveil se fait sous un beau soleil dans la continuité d'hier. Mais dès la fin de matinée, les nuages fleurissent sur les pentes avant de gagner rapidement tout le relief avec des averses parfois bien soutenues. Cette fois-ci, c'est la large moitié nord qui trinque le plus et les côtes nord et nord-est reçoivent des averses en provenance des hauteurs. Du Port jusqu'au Sud Sauvage en passant par Saint-Leu, le soleil reste présent.