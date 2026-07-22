Saint-Leu : un corps retrouvé au large de la Pointe au Sel

(Actualisé) Ce mercredi 22 juillet 2026 en début d'après-midi, selon nos informations, un corps a été découvert flottant dans l'eau à 200 mètres au large de la Pointe au Sel (Saint-Leu). Alertée, la brigade nautique de la gendarmerie est intervenue. L'hélicoptère des gendarmes a ensuite été requis. La RN1A a été totalement fermée à la circulation à 14h30 pour permettre l'hélitreuillage du corps. Elle a rouvert à 15h35 (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)