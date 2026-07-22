À retenir ce soir : mort de Michel Leroy, tests antidrogue, coups de couteau, violences sexuelles sur mineurs et corps retrouvé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 22 juillet 2026 : - Michel Leroy, l'homme qui voulait cryogéniser sa mère, retrouvé mort à son domicile - Tests antidrogue au sommet de l’État : "plusieurs" collaborateurs ont été écartés selon Sébastien Lecornu - Coups de couteau à Saint-François : pronostic vital engagé pour la victime, l'agresseur présumé blessé et interpellé - Violences sexuelles sur mineurs : 1.052 enquêtes réexaminées à La Réunion, 8 détentions provisoires prononcées à Saint-Pierre - Saint-Leu : un corps retrouvé au large de la Pointe au Sel

Michel Leroy a été retrouvé mort à son domicile mardi 21 juillet 2026. Avec sa soeur morte en décembre 2021 du Covid, ils avaient engagés une procédure judiciaire fortement médiatisée pour avoir obtenir l'autorisation de cryogéniser leur mère décédée en 1999. Les raisons de la mort de Michel Leroy ne sont pas connues à ce stade. Longtemps conservés à la morgue du CHU Nord et du centre funéraire de Prima, les corps de la mère et de la fille ont été transférés aux États-Unis selon Zinfos974.

Dans un entretien à Paris Match paru ce mercredi 22 juillet, Sébastien Lecornu a annoncé que plusieurs tests de dépistage effectués dans les ministères s’étaient avérés positifs. Ces tests salivaires avaient été rendus obligatoires par le Premier ministre en juin, une première en France.

Ce mercredi 22 juillet 2026, dans le quartier de Saint-François à Saint-Denis, une rixe aurait éclaté entre deux hommes de 60 et 52 ans au chemin des Brumes selon Zinfos974. Selon des informations confirmées à Imaz Press, l'un des deux a asséné des coups de couteau à l'autre. La victime, transportée à l'hôpital, est grièvement blessée. Son pronostic vital est engagé. L'auteur présumé des faits a été interpellé. Blessé, il a également été admis au CHU Nord. Les circonstances de l'altercation ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours.

À La Réunion, sur 1.392 affaires "en stock", selon le qualificatif du ministère de la Justice, 1.050 procédures - en cours dans les deux parquets de La Réunion et celui de Mayotte -, ont été réexaminées, ont indiqué les autorités judiciaires. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 22 juillet 2026 dans les locaux de la cour d'appel à Saint-Denis. Ces chiffres confirment ceux publiés par Imaz Press dès le samedi 18 juillet 2026. Ces réexamens ont mené à la mise en détention provisoire de huit personnes dans la juridiction de Saint-Pierre.

Ce mercredi 22 juillet 2026 en début d'après-midi, selon nos informations, un corps a été découvert flottant dans l'eau à 200 mètres au large de la Pointe au Sel (Saint-Leu). Alertée, la brigade nautique de la gendarmerie est intervenue. L'hélicoptère des gendarmes a ensuite été requis. La RN1A a été totalement fermée à la circulation à 14h30 pour permettre l'hélitreuillage du corps. Elle a rouvert à 15h35.