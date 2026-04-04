Saint-Benoît : les gendarmes interpellent trois personnes suspectées de vols à la roulotte à Grand-Étang

Depuis quelques temps, le site de Grand-Étang, à Saint-Benoît, est la cible de vols à la roulotte, visant notamment des véhicules de location. Les gendarmes ont interpellé trois suspects et résolu la majorité des affaires. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cela fait plusieurs mois que des véhicules, principalement des voitures de location, sont dégradés sur le site touristique. "Sur une période de six mois, 14 faits ou tentatives ont été recensés", dont une recrudescence récente avec "6 entre le 15 et le 22 mars 2026".

Grâce à une enquête minutieuse, les gendarmes de Saint-Benoît ont pu résoudre 12 faits et identifier trois auteurs : deux majeurs et un mineur, d'après une publication Facebook de la gendarmerie.

Un premier suspect a été interpellé le 25 mars dernier, directement sur le site. Déjà connu des services pour des faits similaires, il a reconnu plusieurs vols et a été condamné à 8 mois d’emprisonnement ferme. Quelques jours plus tard, le 31 mars, deux complices ont été arrêtés en flagrant délit avec une partie du butin : téléphone, carte bancaire, enceinte ou encore lampes frontales. "L’un d’eux est convoqué prochainement devant le tribunal, l’autre devant le juge des enfants".

Les investigations ont montré que les vols visaient principalement du numéraire, des tickets restaurant, du matériel électronique et des souvenirs touristiques.

Les gendarmes rappellent que ces faits sont souvent facilités par des objets laissés à vue dans les véhicules. "Lors de vos sorties, pensez à ne rien laisser à la vue et à verrouiller systématiquement votre véhicule", insistent-ils.

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