Gironde : un homme coincé dans une benne à vêtements

Pour une raison encore inconnue, un jeune homme s’est retrouvé coincé dans un conteneur à vêtements à Lesparre-Médoc, près de Bordeaux (Gironde), ce samedi 23 mai 2026. Alertés, les pompiers sont intervenus et ont forcé le verrou pour le libérer. Souffrant de légères égratignures, il a été transporté à l’hôpital.

À l'arrivée des secours, le jeune homme avait la tête dans la borne de collecte tandis que ses jambes en sortaient.

Sur sa page Facebook, la Ville de Lesparre-Médoc a partagé une photo impressionnante où l’on voit deux pieds sortir du conteneur à vêtements. "Même si un objet tombe accidentellement dans une benne de collecte, n’essayez jamais d’y entrer pour le récupérer. Ces équipements peuvent être dangereux", a rappelé la municipalité.

Pour l’heure, les circonstances précises des faits sont encore inconnues.

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