[Vidéos] Volcan : les deux cônes éruptifs nés de la dernière éruption, baptisés Piton Zézèr et Piton Zazakèl

Ce samedi 30 mai 2026, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a dévoilé les noms des deux cônes volcanologiques formés lors de la dernière éruption du 13 février au 12 avril. Ils ont été baptisés Piton Zézèr et Piton Zazakèl, des noms inspirés de la culture réunionnaise (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La nomination des cônes volcaniques s'est faite de manière collégiale entre l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc national de La Réunion et la Cité du Volcan.

Les noms de "Zézèr" et "Zazakèl" ont été retenus.

Ces deux nouveaux cônes seront donc connus sous l’appellation de Piton Zézèr et Piton Zazakèl.

- Deux noms péi pour les nouveaux cônes éruptifs -

L'Observatoire volcanologique explique le choix de ces deux noms.

"En créole réunionnais le mot "zézèr" signifie amoureux / amoureuse, aimé ou bien-aimé. Le mot "zazakèl" signifie enfant ou petit enfant en malgache", explique l'OVPF.

"Le Piton Zézèr a commencé à se construire au début de l’éruption du 13 février 2026, la veille de la Saint-Valentin, fête des amoureux", d'où le choix de ce nom pour ce nouveau Piton.

L'Observatoire poursuit : "ce mot "zézèr" est profondément lié à la culture réunionnaise, dans ce contexte des éruptions du Piton de la Fournaise, il évoque ainsi une lave presque vivante, chaleureuse et passionnée, comme une déclaration d’amour de la terre réunionnaise à son volcan".

Vers la fin de cette éruption, une nouvelle bouche éruptive s’est ouverte le 9 avril, donnant naissance à un nouveau cône volcanique, le Piton Zazakèl, "représentant symboliquement l’enfant né de l’union entre les laves du Piton Zézèr et l’océan", indique les volcanologues. Regardez.

"À travers le choix de ces noms, c’est une manière de raconter l’histoire d’une naissance géologique exceptionnelle, où se mêlent nature, culture créole et émotion."

- Un hommage au Piton disparu lors de la dernière éruption -

Chacun de ces noms commence par la lettre "Z", "un clin d’œil au Piton Zoé disparu sous cette éruption", explique l'OVPF.

Cela a provoqué de petites coulées de type pyroclastique, soit une nuée ardente constituée d’un mélange de gaz chaud et de blocs de lave, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

"Cet effondrement est vraisemblablement lié à l’accumulation de lave en amont de ce cône, dont la structure a fini par céder", explique l'OVPF. Regardez.

- Une éruption plus longue que la moyenne -

Le 13 février 2026, quatre fissures éruptives se sont ouvertes au Piton de la Fournaise, laissant place à la deuxième éruption de l'année. L’activité s’est focalisée sur un seul site éruptif dès le 14 février.

La concentration de l’activité sur un site unique a permis l’édification d’un cône éruptif formé par l’accumulation des projections et débordements de lave.

Le champ de lave mis en place en aval du cône éruptif a dessiné deux bras principaux.

Un mois après le début de l’éruption, le 13 mars à 8h02, la coulée de lave du bras sud a atteint la RN2, située à plus de 7 kilomètres du point d’éruption. Trois jours plus tard, dans la nuit du 16 mars vers 00h20, elle lave a fini par plonger dans l'océan, après avoir parcouru environ 825 mètres en contrebas de la route.

Le 25 mars, l'éruption s'arrête avec un ralentissement de la déflation. Une baisse progressive des débits a été observée, ainsi qu’une baisse de la sismicité sommitale, marquant l’arrêt de l’éruption.

Le samedi 28 mars a été marqué par une reprise de l’inflation de l’édifice et une hausse de la sismicité profonde entre 8 et 10 km sous la partie ouest du sommet. L’arrêt de l’activité en surface le 25 mars puis sa reprise le 28 mars, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable.

L'éruption s'est de nouveau arrêtée à 0h10 le vendredi 3 avril.

Le 3ème épisode éruptif de l'éruption débutée le 13 février 2026 a repris le 8 avril à 13h15 avec une activité intermittente au niveau du cône éruptif, avant de s'arrêter de nouveau le 13 avril.

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