[Photos - Vidéos] Le Piton de la Fournaise est entré en éruption

Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. 35 minutes plus tard, à 10 heures, la lave arrivait à la surface, indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). L'éruption a lieu dans l'enclos. Le préfet a déclenché en urgence l’alerte 2.1 Orsec "volcan : éruption dans l’enclos". L'accès à l'enclos est interdit au public (Photos : rb/www.imazpress.com)

- Une ou plusieurs fissures ouvertes sur le flanc sud -

"L'analyse des données et les observations depuis nos caméras montrent que la ou les fissure(s) éruptives se sont ouvertes proche du sommet au flanc sud du volcan" notent les volcanologues.

- L'accès à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise est interdit -

"L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise, partie haute, partie basse, grandes pentes, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre" détaille la préfecture dans un communiqué publié vers 11 heures ce vendredi.

Le préfet rappelle aussi que "le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture" et qu'à "ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation".

La préfecture demande "d’éviter les arrêts intempestifs sur cette route et ses abords risquant de produire des accidents ou des problématiques de circulation".

- Le volcan entre en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

