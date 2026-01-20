Volcan : plus de 3.500 véhicules comptabilisés sur zone pour venir voir l'éruption (désormais terminée)

Alors que l'’éruption débutée ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45 s’est arrêtée aux alentours de 5 heures ce mardi 20 janvier, le préfet pointe du doigt le comportement inadapté de certains automobilistes. Plus de 3.500 véhicules ont été comptabilisés sur zone ce lundi, soit plus de 730 véhicules par heure, alors que les capacités de stationnement sont inférieures à 700 places. Plus de 50 véhicules ont fait l’objet de verbalisations pour stationnement gênant. 35 gendarmes ont été engagés sur le terrain, aux côtés de la police municipale du Tampon, d’agents de la sous-préfecture de Saint-Pierre, afin d’assurer la fluidité de la circulation (Photo : Oliv Idos)

"La saturation des capacités d’accueil, conjuguée à un nombre très élevé de véhicules et à de nombreux stationnements non autorisés sur les bas-côtés, a conduit à une dégradation importante des conditions de circulation, allant jusqu’à un blocage total de l’axe, et a entravé l’accès des véhicules de secours et de sécurité, mettant potentiellement en danger les personnes présentes sur site", déplore la préfecture.

La préfecture précise : "il aura fallu pour certains jusqu'à 5 à 6 heures pour parcourir cette route".

- La sécurité de tous dépend du respect de ces règles pour accéder au volcan -

Le préfet de La Réunion souligne que "l’accès au volcan constitue un espace de découverte, de partage et d’attachement pour les Réunionnais. L’objectif est de permettre l’accès du volcan tout en encadrant une fréquentation exceptionnelle, afin de garantir la sécurité de tous et de maintenir en permanence l’accès des véhicules de secours".

Il est rappelé que :

- Tout stationnement en dehors des zones autorisées est strictement interdit ;

- Ces stationnements perturbent fortement le trafic et peuvent retarder l’intervention des secours en cas d’urgence.

L'Office national des forêts rappelle que : "compte tenu des difficultés d’accessibilité de la route forestière n°5 du Volcan, notamment pour les bus de plus de 23 places, et de l’augmentation du trafic liée à l’éruption, la circulation des bus d’une capacité supérieure à 23 personnes est interdite sur l’ensemble de la route forestière du volcan jusqu’au retour en phase de vigilance.

- L'accès à l'enclos reste interdit -

L’accès à l’enclos est formellement interdit en raison des risques évidents liés à l’activité volcanique (chaleur extrêmes, émanations de gaz, dangerosité du terrain...).

"L’éruption en cours libère en effet des substances telles que le dioxyde de soufre et des particules en suspension, susceptibles d’entraîner des troubles respiratoires, en particulier chez les personnes vulnérables. Pour mémoire, deux jeunes ont été retrouvés décédés dans l’enclos en 2021, rappelant tragiquement la dangerosité extrême de ce secteur. En outre, les personnes qui s’introduisent illégalement dans l’enclos font potentiellement prendre des risques inutiles aux secouristes", rappelle la préfecture.

"L'usage des drones est strictement réglementé sur le site, conformément a la réglementation en vigueur et aux dispositions applicables du Parc National, afin de garantir la sécurité des personnes et le bon déroulement des opérations de secours et de surveillance", rappellent les autorités.

Un drone peut "mettre en danger les hélicoptères engages, retarder une intervention d’urgence, et exposer son télépilote a des sanctions".

À ce stade, la RN 2 reste ouverte à la circulation.

La phase d'alerte 2.1 du dispositif spécifique ORSEC* volcan reste d'actualité : éruption dans l'enclos sans menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement.

- L'éruption est stoppée mais la sismicité se poursuit -

L’éruption débutée ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45 s’est arrêtée aux alentours de 5 heures, avec l’arrêt du trémor volcanique.

"Aucune hypothèse n’est écartée pour l’instant quant à l’évolution de la situation à venir (arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité sur un autre site), compte tenu de la poursuite de la sismicité", précise l'OVPF.

"Des émanations de gaz sont toujours observées ainsi que des rougeoiements liés aux champs de lave en cours de refroidissement."

"En effet l’activité sismique reste soutenue, avec une moyenne de 10 séismes par heure localisées sous la zone sommitale indiquant que le système d’alimentation superficiel du volcan reste sous pression".

De nouvelles ouvertures de fissures restent ainsi possibles.

Le volcan était entré en éruption ce dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. Regardez les images de Oliv Idos.

Les équipes de l'OVPF ont pu réaliser un vol, avec le concours de la section aérienne de la gendarmerie et le PGHM. Regardez :

La dernière éruption du Piton de la Fournaise a eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos. Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

