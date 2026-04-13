Volcan : l'éruption s'arrête de nouveau au PIton de la Fournaise

Après deux phases d’arrêt, l’éruption s’est à nouveau arrêtée vers 23h10 ce dimanche 12 avril 2026, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). "des rougeoiements sont toujours visibles sur le cône éruptif, et des vidanges de tunnels peuvent se produire encore pendant quelques heures" notent les scientifiques. "Aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation à venir, arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité sur un autre site, notamment du fait de la persistance d’une sismicité" précise OVPF (Photo OVPF)