Trafic de cocaïne entre Paris et La Réunion : la tête présumée d’un réseau remis en liberté sur vice de procédure

La tête présumée d’un réseau francilien acheminant et écoulant de la drogue à La Réunion a été libérée ce 19 mai après une erreur de procédure révèle Le Parisien. Ce dernier comparaîtra libre devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis début juin (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La tête présumée du réseau, appelée "Gitan", n'avait pas pu être jugée avant la décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis sur une requête en nullité déposée par la défense.

En avril, la chambre de l’instruction avait statué. Sauf qu'entre temps, selon Le Parisien, Me Yanis Ariouat, s’est de nouveau pourvu en cassation.

Le tribunal a donc dû renvoyer l’examen du fond du dossier. C'est dans ce délai que la défense a repéré un vice de procédure, obligeant le procureur général à remettre d’office en liberté le prévenu, le mardi 19 mai. C’est donc libre que "Gitan" comparaîtra devant les juges.

- Plusieurs membres d'un réseau de trafic de drogue condamnés -

Le 19 février 2026, plusieurs personnes avaient été jugées devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir acheminé depuis l'Hexagone et écoulé de grandes quantités de cocaïne dans l'île.

Ils ont été condamnés à des peines de 12 mois d’emprisonnement avec sursis à deux ans et demi ferme.

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- Un trafic de drogue qui opérait entre La Réunion et Paris -

Selon le média national, c'est en août 2023 que l'enquête sur un vaste trafic de cocaïne entre Paris et La Réunion débute au sein de la police judiciaire de La Réunion.

Le 18 août 2023, les trafiquants s’étaient fait braquer 250 grammes de cocaïne pure sur le parking d’une salle de réception à Saint-Denis. Un vol qui aurait mené les hommes de "Gitan" à intervenir, armés et encagoulés, dans la planque des "carotteurs".

L’enquête avait permis d’identifier les protagonistes présumés du trafic. À sa tête, Merwan O., 31 ans, surnommé "Gitan". Un homme condamné en 2019 à Créteil pour trafic de stupéfiants.

Le principal mis en cause conteste le rôle de "tête présumée" du trafic, s’estimant victime de dénonciations par "jalousie", révèle le média.

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