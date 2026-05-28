Mort de Matthew Perry : son assistant personnel condamné à trois ans de prison

L’assistant personnel qui injectait régulièrement de la kétamine à la star de "Friends", Matthew Perry, mort d’une overdose en 2023, a été condamné mercredi à trois ans et cinq mois de prison en Californie.

Kenneth Iwamasa, 61 ans, qui avait plaidé coupable, est la cinquième personne à être condamnée dans cette affaire.

Il est accusé d’avoir administré plus de 25 injections de kétamine à l’acteur dans les jours précédant sa mort, en octobre 2023, dont au moins trois le jour du drame.

Ce jour-là, Matthew Perry aurait demandé à Kenneth Iwamasa, qui vivait dans sa luxueuse résidence de Los Angeles, de lui en faire une "grosse", selon les documents judiciaires.

Cette décision survient tout juste deux semaines après la condamnation de l’ex-producteur hollywoodien Erik Fleming, impliqué dans la distribution de la drogue qui a tué l’acteur vedette, à deux ans de prison par un tribunal de Los Angeles.

L’enquête a révélé que ce dernier se fournissait en drogue auprès de Jasveen Sangha, une trafiquante connue dans certains milieux comme la "reine de la kétamine".

Cette jet-setteuse américano-britannique lui a vendu les flacons qui ont été fatals à Matthew Perry, et a écopé de 15 ans d’emprisonnement en avril.

Deux médecins ont également été condamnés pour avoir sciemment exploité l’addiction de l’acteur.

La mort de Matthew Perry, retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, avait choqué les fans de la sitcom américaine "Friends" et suscité une pluie d’hommages à Hollywood.

L’acteur âgé de 54 ans, qui interprétait le rôle de Chandler Bing dans la série à succès, avait parlé publiquement de ses problèmes d’addiction.

Il prenait de la kétamine de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie contre la dépression. Mais cet anesthésiant légal est parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes et Matthew Perry était retombé dans l’addiction à l’automne 2023, selon l’enquête.

AFP