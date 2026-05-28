Expulsion locative illégale : le procès de Thierry Robert renvoyé en février 2027

Ce jeudi 28 mai 2026, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a décidé de renvoyer le procès de Thierry Robert pour l'expulsion d'une de ses locataires qui ne payait pas son loyer, en dehors du cadre légal. La date a été fixée au 4 février 2027 à 10 heures en raison de l'absence de magistrats, indique Réunion La 1ère (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Thierry Robert et son fils devaient comparaître pour des faits de "manoeuvre, menace, voie de fait ou contrainte pour forcer une personne a quitter son lieu d'habitation commis du 24 janvier 2025 au 6 février 2025 sur la commune de Saint-Louis".

Une affaire révélée par le Tangue.

- Thierry Robert poursuivi pour l'expulsion d'une locataire -

Le 6 février 2025, Thierry Robert avait publié une vidéo dans laquelle il s’en prenait à "un locataire qui ne paie pas depuis un an. Trêve hivernale ou pas trêve hivernale, ses affaires i sa retrouv a li dehors", disait-il.

Quelque temps après, Thierry Robert - accompagné de plusieurs personnes - expulsait sa locataire, en pleine période de trêve hivernale et sans huissier.

En France, l’expulsion d’un mauvais payeur est strictement encadrée. L'expulsion doit être réalisée avec un titre exécutoire (ordonnance / jugement...) et le concours de la force publique.

Dans le cas d’une expulsion illégale à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, l’auteur de cette infraction peut être poursuivi et être puni à hauteur de trois ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

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