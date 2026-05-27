Pétrels de Barau : la saison d'envol prend fin... 1.155 oiseaux récupérés par la Seor

Pour cette saison 2026 d'envol des jeunes pétrels, 1.155 oiseaux ont été récupérés et pris en charge par le réseau de sauvetage du centre de soins de la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). 98% des oiseaux ont été signalés durant la période des Nuits sans lumière. Un chiffre encore bien trop élevé, alors que l’extinction et la réduction des éclairages durant cette opération restent cruciales pour la survie de ces oiseaux endémiques de La Réunion (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Certains oiseaux sont encore actuellement en soins, "ce qui ne nous permet pas encore d’établir un taux de survie définitif. Néanmoins, nous devrions avoisiner les 80 % de réussite de sauvetage", précise la Seor.

La Société d'études ornithologiques de La Réunion précise qu'un "travail de restitution individualisée sera mené directement auprès des communes et des partenaires afin d’échanger sur leurs bilans, les actions conduites cette année par le Centre de soins ainsi que la préparation de la prochaine saison".

En avril 2024, 1.195 pétrels avaient été retrouvés échoués, bien au-delà des 830 initialement attendus.

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- Diminuer la lumière pour limiter l'échouage des pétrels -

Chaque année, près de 10.000 jeunes pétrels prennent leur envol depuis les hauteurs de l’île, notamment depuis le Piton des Neiges ou encore le Grand Benard.

Suivant la lumière naturelle de la lune et des étoiles, ces oiseaux marins sont souvent désorientés par la pollution lumineuse, ce qui provoque de nombreux échouages au sol.

Une fois à terre, les pétrels sont incapables de redécoller seuls, ce qui compromet leur survie sans intervention humaine.

"Les éclairages publics et privés non respectueux, les constructions toujours plus nombreuses… Tout cela compose un piège lumineux mortel pour ces espèces en danger ou en danger critique d’extinction", rappelle la Société d'études ornithologiques de La Réunion.

- Que faire si vous trouvez un oiseau échoué ? -

Si vous trouvez un oiseau échoué, contactez rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65. Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur le répondeur de l'association.

"Nous vous rappellerons rapidement. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles structures relais) opérationnel sur toute l’île", informe la Seor.

En attendant la prise en charge par l'association : mettez l'oiseau dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats.

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