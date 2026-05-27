Le Département dresse le bilan de la commande publique en 2025

Le Département poursuit son engagement en faveur de l'insertion et de l'emploi. En 2025, le montant global de la commande publique départementale s’élève à 181 millions d’euros. "Cet engagement permet à de nombreux Réunionnais éloignés de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement professionnel et d’une expérience concrète favorisant leur retour durable vers l’activité", écrit la collectivité. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Le Département place l’insertion au cœur de ses investissements

À travers sa commande publique socialement responsable, le conseil départemental poursuit son engagement en faveur de l’insertion et de l’emploi. En 2025, la collectivité affiche un bilan exemplaire qui confirme sa volonté de placer l’humain au cœur du développement du territoire.

Le montant global de la commande publique départementale s’élève à 181 millions d’euros en 2025. Parmi les marchés attribués, 99 % intègrent un critère ou une clause sociale, traduisant une démarche désormais pleinement ancrée dans l’action publique. Cette mobilisation se traduit par 248 016 heures d’insertion attribuées sur des marchés départementaux, soit une progression de 60 % par rapport à 2024.

Cet engagement permet à de nombreux Réunionnais éloignés de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement professionnel et d’une expérience concrète favorisant leur retour durable vers l’activité.

La commande publique départementale se met également au service de l’inclusion à travers le recours aux marchés réservés, spécifiquement destinés aux structures employant majoritairement des personnes en situation de handicap ou rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle. En 2025, 14 marchés réservés ont ainsi été attribués pour un montant total de 3,56 millions d’euros.

Le Département constate par ailleurs une diversification progressive des profils accompagnés. Les femmes représentent désormais plus de 21 % des bénéficiaires des clauses sociales. Toutes les tranches d’âge sont concernées, avec une forte représentation des 26-40 ans. Plus de 25 % des embauches réalisées l’ont été sous la forme de Cdi, témoignant d’une insertion plus durable dans l’emploi.

« À travers les clauses sociales, le Département démontre qu’une commande publique peut être à la fois performante, responsable et profondément humaine. Chaque investissement devient une opportunité offerte aux Réunionnais les plus éloignés de l’emploi. Nous faisons le choix d’un développement qui conjugue ambition économique, solidarité et inclusion, car La Réunion se construit avant tout grâce à l’engagement des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire au quotidien », souligne Cyrille Melchior.

Le Département entend poursuivre et amplifier cette dynamique en 2026 afin de faire de la commande publique un véritable levier de cohésion sociale, d’insertion durable et de développement territorial solidaire.