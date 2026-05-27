Bouclier qualité-prix : 175 produits référencés et un panier moins chère pour La Réunion

(Actualisé) Ce mercredi 27 mai 2026, le préfet de La Réunion Patrice Latron et l’ensemble des partenaires ont signé la nouvelle convention du bouclier qualité prix 2026. Au total dans ce panier, 175 produits utiles au quotidien pour un prix de 403 euros, soit 12 euros de moins que le précédent. Ce dispositif de lutte contre la vie chère dans les Outre-mer permet depuis 2013 de garantir un prix maximal sur un ensemble de produits (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La baisse du Bouclier qualité-prix est dû à l'exonération totale de TVA décidée par le Gouvernement sur une majorité des produits concernés

En effet, depuis le 28 décembre 2025, l’arrêté interministériel relatif aux exonérations de TVA sur les produits de consommation courante est entré en vigueur sur notre territoire. Cet arrêté correspondant à un total de 15.000 produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien au sein desquels on retrouve une très grande majorité des produits du bouclier qualité prix (BQP).

"Cette année, malgré une conjoncture qui est extrêmement défavorable, l'inflation, le prix des matières premières, la crise du carburant, nous avons réussi à progresser sur deux plans", annonce le préfet Patrice Latron.

"Ce diminue en montant, mais il y a toujours les 175 produits qu'il y avait en 2025, avec une baisse de 12 euros du BQP qui est liée à la TVA à taux zéro", dit-il. Ecoutez :

Avec l’exonération totale de TVA décidée par le Gouvernement sur une majorité des produits concernés, le prix du panier BQP 2026 est fixé à 403 euros, soit une baisse de 12 euros par rapport à 2025.

Par ailleurs, le "Panier Péi", proposé dans les enseignes E.Leclerc, continue pour une sixième année consécutive Il permet aux consommateurs de bénéficier de cinq fruits et légumes frais à prix accessibles.

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- Un bouclier contre la vie chère -

Le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif de lutte contre la vie chère dans les territoires ultra-marins. Il permet de garantir un rapport qualité/prix pour une liste de produits de grande consommation.

Institué par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique Outre-mer, le BQP est négocié chaque année entre l’État et les acteurs économiques locaux, sur le fondement d’un avis préalable publié par l’observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR).

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