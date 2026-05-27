[Photos - Vidéos] Saint-Denis : les travaux de transformation de l'ancien hôtel de ville avancent

Classé monument historique depuis 1975, l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis poursuit sa métamorphose. Ce mercredi 27 mai 2026, une visite de chantier a permis de découvrir l’avancée des importants travaux de restauration engagés à l’intérieur comme aux abords de ce bâtiment emblématique du centre-ville dionysien. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Derrière les échafaudages et les bâches de chantier, l’ancien hôtel de ville de Saint-Denis continue de dévoiler peu à peu son nouveau visage. Après une première phase très visible consacrée aux façades extérieures et au retour des couleurs historiques du bâtiment, les travaux se concentrent désormais sur les espaces intérieurs et les aménagements extérieurs.

"On est quand même sur un bâtiment historique, un bâtiment complexe où il y a beaucoup d’interventions sur beaucoup de matières", souligne la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. "On est revenu à des couleurs qui sont dépeintes dans des documents historiques que nous avons fait rechercher par les cabinets de maîtrise d’œuvre". Écoutez.

- Un chantier délicat sur un bâtiment classé -

Parmi les éléments actuellement restaurés figurent notamment les grilles historiques du bâtiment, elles aussi classées. "Elles ont été rouillées et il n’y a pas eu d’intervention majeure depuis un certain nombre d’années. On est en train de les remettre en état", explique la maire.

À l’intérieur, les artisans interviennent sur des éléments particulièrement sensibles : moulures, dorures, parquets d’époque, marbre, vitraux ou encore ferronneries anciennes. "Il y a beaucoup de choses très délicates qu’on est en train de remettre en état pour que ce bâtiment reprenne son lustre d’antan", poursuit Ericka Bareigts.

Les travaux concernent également les extérieurs. Sur le côté latéral du bâtiment, une nouvelle place publique est en cours d’aménagement avec végétation et fontaine. "Comme dans beaucoup de grandes villes, on veut créer une vraie place de mairie où les habitants pourront se retrouver", détaille la maire. À l’arrière, un nouvel espace culturel verra aussi le jour. "Ce sera un pavillon d’exposition public et gratuit où les artistes de Saint-Denis, et peut-être de La Réunion, pourront venir exposer", annonce-t-elle.

- Un bâtiment patrimonial… mais ouvert aux habitants -

Au-delà de l’aspect architectural, la municipalité insiste sur sa volonté de faire de l’ancien hôtel de ville un lieu vivant et accessible au public. Les services d’état civil, provisoirement déplacés pendant les travaux, doivent notamment réintégrer les lieux une fois le chantier terminé. "Pour nous, c’est important politiquement d’ouvrir les bâtiments prestigieux à la population et d’en faire des lieux de services publics", affirme Ericka Bareigts. "Ça ne peut pas être uniquement des musées qu’on ouvre seulement pendant les Journées du patrimoine. Ce n’est pas notre conception de la richesse patrimoniale. Il faut que ce soit partagé".

Les célèbres salons de mariage retrouveront eux aussi leur fonction d’origine une fois les travaux achevés. "Tout le monde attend de pouvoir revenir célébrer les mariages dans cette salle d’apparat", sourit la maire. Au fil du chantier, les équipes ont également fait des surprises architecturales : "On a découvert une traversée qui ouvre davantage le bâtiment vers l’extérieur. C’est assez beau", confie Ericka Bareigts.

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