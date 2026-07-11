Parcoursup : ce samedi marque la fin de la phase d'admission principale

Ce samedi 11 juillet 2026 se termine la phase d’admission principale de Parcoursup. Pour rappel, la phase d’admission principale concerne uniquement les vœux que confirmés le 1er avril 2026 (elle ne concerne donc ni les vœux en apprentissage ni les vœux de la phase complémentaire). Les candidats qui reçoivent une proposition d’admission à cette date auront jusqu’au 10 juillet 2026 pour y répondre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

S’agissant des vœux "en attente" qui seraient encore présents dans le dossier, les élèves n'ont rien à faire. Ils sont automatiquement archivés dans le dossier le 11 juillet 2026, en respectant l’ordre de préférence défini.

Aux élèves, vous pourrez les consulter dans le bloc "Historique des vœux en phase principale" dans votre dossier d’admission. Les indicateurs de liste d’attente ne seront plus affichés, la phase principale étant terminée.

Si, à titre exceptionnel, une place venait à se libérer suite au désistement d’un candidat déjà admis, elle sera proposée au 1er candidat de la liste d’attente archivée.

- Il faut penser à s'inscrire dans l'établissement souhaité -

La prochaine étape maintenant, c’est l’inscription administrative auprès de l’établissement choisi. À partir du 11 juillet 2026, les élèves doivent consulter dans leur dossier les modalités et délais d’inscription administrative en cliquant sur le bouton "Infos inscription administrative" situé au niveau de la proposition d’admission acceptée.

L’inscription administrative ne supprime pas les vœux "en attente" qui sont encore dans le dossier.

Ainsi, si, à titre exceptionnel, une place venait à se libérer pendant l’été suite à un désistement d’un candidat déjà admis, elle sera proposée au 1er candidat de la liste d’attente archivée.

Si des voeux ont été formulé en phase complémentaire, les informations relatives aux modalités d’inscription seront affichées au plus tard le lundi 17 août 2026.

- Pas de panique pour ceux qui n'ont pas eu de réponse -

Si vous n’avez pas encore reçu de proposition d’admission et que vous êtes toujours intéressé pour trouver une formation pour la rentrée, des solutions existent.

Vous pouvez participer à la phase complémentaire et formuler de nouveaux vœux jusqu’au 8 septembre 2026 pour des formations qui ont des places disponibles.



Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez aussi solliciter, à compter du 1er juillet 2026, directement depuis votre dossier, l’accompagnement personnalisé de la Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de votre académie. Elle vous aidera à trouver une formation au plus près de votre projet à la rentrée après avoir étudié votre dossier et identifier les places disponibles.

Au total en France, plus de 14 millions de vœux et sous-vœux ont été formulés sur la plateforme pour des formations sous statut étudiant, en légère hausse par rapport à 2025.

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