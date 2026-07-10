À la une de ce samedi: Xtyrom en Namibie, cancer du sein, mondial, rétro, Terre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 11 juillet 2026 : - [Vidéos] "On est partis sans préparation" : le Réunionnais Xtyrom raconte son incroyable aventure en Namibie - Cancer du sein : dès septembre, les malades de l'est de La Réunion pourront être opérés au GHER - Mondial-2026 : l'Espagne vient à bout de la Belgique et défiera la France en demie - La rétro de la semaine : frais d'inscription à l'Université, baccalauréat, djihadisme, régime d'exception et les Bleus trop forts - La Terre ne finira (peut-être) pas avalée par le Soleil - La pa Météo France i di, sé zot i di - un samedi sous un ciel voilé (Photo www.imazpress.com)

Créateur de contenu réunionnais, Romain Trulès, plus connu sous le nom de Xtyrom sur les réseaux sociaux, vient de publier une vidéo retraçant un road trip de 20 jours en Namibie. Entre manque d'eau, pénurie d'essence, rencontres bouleversantes et frayeurs face à des milices armées, il revient pour Imaz Press sur cette aventure hors du commun qui l'a profondément marqué.

À La Réunion en 2024, 519 cas positifs de cancer du sein ont été détectés. Selon la direction du CHU de La Réunion, c'est dans l'est de l'île que les personnes sont le plus touchées. Jusqu'à présent, les malades devaient se rendre dans le nord et le sud pour se faire soigner. À la rentrée de septembre, ils pourront être opérés et suivis au Groupement hospitalier Est Réunion (GHER) de Saint-Benoît.

L'Espagne a souvent buté sur Thibaut Courtois, mais a encore pu compter sur une réalisation tardive de Mikel Merino pour dominer la Belgique (2-1) vendredi à Los Angeles, offrant un choc très attendu en demi-finale du Mondial-2026 contre l'équipe de France.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026 :

• Lundi 6 juillet - Université : l'État veut quintupler les frais d'inscription alors que la moitié des étudiants de La Réunion ne mangent pas à leur faim

• Mardi 7 juillet - Baccalauréat : le compte à rebours est lancé avant l'annonce des résultats à La Réunion

• Mercredi 8 juillet - La Réunion : quatre membres d'une filière djihadiste condamnés à des peines allant de 19 à 20 ans de réclusion criminelle

• Jeudi 9 juillet - Présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, Le Pen remise en selle par la justice : un régime d'exception

• Vendredi 10 juillet - [Photos-Vidéos] Mondial-2026 : les Bleus trop forts pour le Maroc et au rendez-vous des demis

On pensait que la Terre finirait engloutie par le Soleil quand celui-ci se transformera en étoile géante. Mais notre planète pourrait finalement échapper à ce destin cruel, selon une étude publiée vendredi.

Pour ce samedi 11 juillet Matante Rosina nous annonce un début de week-end plutôt sec. La journée commence avec un ciel couvert d'un voile de nuages qui se ternira au fil de celle-ci. Quelques gouttes tombent par moments et le ciel reste bien gris.