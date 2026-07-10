Rugby : le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey n'exclut pas d'aller jouer à l’étranger

Alors que le rugbyman réunionnais Louis Bielle-Biarrey joue avec l’Union Bordeaux-Bègles jusqu’en 2027 et devrait prolonger son temps dans le club, il a confié à Midi Olympique ne pas exclure jouer à l’étranger un jour. Il se projette aussi pour les Jeux olympiques 2028, et pourquoi pas dans le rugby à VII.

"Le pays qui me fait rêver ? La Nouvelle-Zélande, évidemment. Quand j’étais petit, je regardais le Super Rugby. Pour moi, c’était le pays du rugby", a confié le sportif de 22 ans.

"Après, je ne sais même pas si ce serait possible un jour ! Mais découvrir ce genre d’environnement serait passionnant. Même au sein du club, les joueurs étrangers nous apportent déjà beaucoup grâce à leurs visions différentes du jeu", a-t-il avancé. Il assure cependant n’avoir "aucune raison particulière de vouloir partir" de l’UBB.

Louis Bielle-Biarrey a aussi indiqué que le joueur Antoine Dupont lui a donné envie de découvrir le rugby à VII.

"Oui, Antoine m’a parlé de son expérience à VII et il l’a vraiment adorée. Quand je l’ai vu vivre ça, je me suis dit : pourquoi pas ? Ça a l’air d’être une aventure incroyable. Après, rien n’est décidé. Mais si un jour l’opportunité se présente, je pense que participer aux Jeux olympiques représente quelque chose d’exceptionnel pour n’importe quel sportif", a-t-il déclaré auprès de nos confrères.

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