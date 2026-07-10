La Saline-les-Hauts : la gendarmerie lance un appel à témoins après la disparition inquiétante de Quentin Dumontier

La gendarmerie de La Réunion a lancé, ce vendredi 10 juillet 2026, un appel à témoins afin de retrouver Quentin Dumontier, 31 ans, porté disparu depuis le mercredi 8 juillet dernier. Toute personne susceptible de fournir des informations est invitée à contacter sans délai les enquêteurs. (Photo DR Gendarmerie de La Réunion)

Les recherches se poursuivent pour retrouver Quentin Dumontier, disparu depuis deux jours. Dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, la gendarmerie de La Réunion indique que l'homme de 31 ans a quitté son domicile situé à La Saline-les-Hauts aux alentours de 10h30, le 8 juillet 2026, sans donner de nouvelles depuis.

Selon le signalement communiqué par les gendarmes, Quentin Dumontier mesure environ 1,95 m, pèse 90 kg et présente une corpulence sportive. Il porte une barbe brune, peut être muni de lunettes de vue, présente une pommette plus haute que l'autre et possède un tatouage sur le bras droit.

"Toute information, même si elle vous paraît anodine, peut être déterminante", rappelle la gendarmerie. Les personnes ayant aperçu Quentin Dumontier ou disposant d'informations permettant de le localiser sont invitées à contacter la brigade de gendarmerie de Trois-Bassins au 02 62 24 81 08 ou à composer le 17. La gendarmerie appelle également la population à partager largement cet appel à témoins afin de faciliter les recherches.

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