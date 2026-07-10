Mpox : cinq nouveaux cas importés de Madagascar signalés à La Réunion

Cinq nouveaux cas importés de Madagascar ont été signalés à La Réunion. Le bilan à date de ce vendredi 10 juillet 2026 identifiés sur le territoire depuis le début de l’année, indique Santé publique France (SPF). Il s’agissait de 20 cas importés et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé). Les cas importés étaient tous des hommes, ayant séjourné à Madagascar.

La principale exposition à risque de contamination rapportée était un rapport sexuel.

- La vaccination préventive fortement recommandée aux publics concernés -

L'ARS rappelle enfin que la vaccination préventive est fortement recommandée pour certains publics exposés ainsi que pour certaines personnes amenées à voyager dans des zones où le virus circule activement.

Elle s’adresse à certains publics en préventif, qu’ils soient ou non personnes contacts de malades :

- Personnes ayant prévu de voyager à Madagascar où la maladie circule activement, notamment les personnes susceptibles d’avoir de nouveaux partenaires sexuels au cours de leur séjour ;

- Personnes exposées au virus (hommes ou femmes à partenaires sexuels multiples, professionnels des lieux de consommation sexuelle, travailleurs ou travailleuses du sexe, conjoint(e) de personnes à haut risque d'exposition au virus) ;

- Personnes immunodéprimées ou présentant des facteurs de risque, selon avis médical ;

- Professionnels de santé susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur activité.

Les vaccinations sont réalisées sur rendez-vous dans les trois centres de vaccination de l’île : centres de vaccination internationale du CHU Nord et du CHU Sud, CEGIDD Ouest.

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- Le Mpox, une maladie infectieuse -

La variole B se transmet principalement lors de rapports intimes, notamment via :

- les lésions cutanées d’une personne malade, les objets contaminés (linge, literie, vaisselle)

- des rapports sexuels, même avec préservatif.

La transmission par gouttelettes (salives, éternuement, postillons) est très marginale et nécessite un contact en face à face prolongé et sans masque.

Il s'agit d'une maladie infectieuse virale qui se manifeste principalement par une éruption cutanée, ou une ulcération des muqueuses (génitales, anale ou buccale) parfois associée à un syndrome grippal comme de la fièvre, des maux de tête, des courbatures ou des ganglions.

L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours avant l’apparition des premiers symptômes. La maladie évolue généralement favorablement et dure le plus souvent entre 2 et 3 semaines.

La personne est contagieuse à partir de l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions cutanées.

En cas d’apparition de symptômes (fièvre et éruption cutanée avec des vésicules), contacter le SAMU Centre 15 qui orientera vers une consultation médicale.

Appelez le numéro vert "mpox info service" au 0 801 90 80 69 (tous les jours de 11h à 1h du matin appel et service gratuit et anonyme) ou RDV sur le site internet www.monkeypox-info-service.fr.

- Recommandations aux voyageurs dans la zone océan Indien -

Conformément aux recommandations nationales, il est rappelé l’importance :

Pour les voyageurs se rendant à Madagascar ou dans une zone active du virus :

- AVANT LE DEPART : la vaccination préventive, notamment pour les personnes susceptibles d'avoir des rapports sexuels avec des personnes résident à Madagascar ou dans une zone de circulation active du virus ;

- PENDANT LE SEJOUR : le respect des gestes barrières

- se laver fréquemment les mains ;

- éviter tout contact étroit avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée ;

- éviter tout contact avec les objets potentiellement contaminés par une personne malade (vêtements, linge de maison, vaisselle).

Pour les voyageurs de retour de Madagascar ou d’une zone active du virus :

- en cas de symptômes (éruption cutanée, ulcérations, fièvre, ganglions...), la prise de contact immédiate avec son médecin ou le SAMU-Centre 15 ;

- l’isolement strict de toute personne malade jusqu’à cicatrisation complète des lésions ;

- le port du masque pour la personne contagieuse en présence d’autres personnes et du port de gants en cas de lésions sur les mains ;

- la vaccination réactive des personnes contacts à risque, à réaliser idéalement dans les 4 jours suivant l’exposition à la maladie, et au plus tard dans un délai de 14 jours.

Devant toute suspicion clinique (personne présentant une éruption cutanée ou une ou des ulcérations de la muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de Mpox, isolée, ou précédée ou accompagnée d’une fièvre ressentie ou mesurée (plus de 38°C), d’adénopathies ou d’une odynophagie), il convient d’informer dans les plus brefs délais l’ARS La Réunion à : [email protected].

Les patients concernés ne doivent pas se rendre dans les laboratoires de ville.

www.imazpress.com/[email protected]