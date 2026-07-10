Saint-Benoît : une fan zone après les festivités du 14 juillet pour suivrela demi-finale du Mondial

À l’issue des festivités du 14 Juillet, la Ville de Saint-Benoît invite la population à prolonger la soirée dans une ambiance festive et conviviale avec la mise en place d’une fan zone sur l’esplanade du front de mer pour suivre en direct la demi-finale de la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

À partir de 23 heures, le match sera retransmis sur écran géant afin de permettre aux supporters bénédictins de vivre ensemble ce rendez-vous sportif exceptionnel et d’encourager les Bleus dans leur quête d’une place en finale.

- Des navettes gratuites -

Afin de permettre au plus grand nombre de participer aux festivités du 14 Juillet et à la retransmission du match, la Ville met en place un service gratuit de navettes au départ des quartiers, dès 14 heures.

Le dispositif sera maintenu jusqu’à la fin de la rencontre et pourra être prolongé jusqu’à 3 heures du matin en cas de prolongations, afin d'assurer le retour des participants dans les meilleures conditions.

- Un dispositif de sécurité renforcé -

Dans le cadre de cet événement rassemblant un large public, la Ville a pris un arrêté interdisant la vente et la consommation d’alcool sur le périmètre de l’événement le 14 juillet et jusqu’à la fin de la retransmission du match.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, les objets suivants seront interdits sur l’esplanade du front de mer :

- Armes et objets tranchants ;

- Substances explosives ;

- Bombes aérosols ;

- Produits illicites ;

- Drones ;

- Bouteilles et contenants en verre ;

- Animaux ;

- Articles pyrotechniques ;

- Perches à selfie ;

- Moyens de déplacement individuels (vélos, trottinettes, etc.).

La municipalité de Saint-Benoît appelle chacun à adopter un comportement responsable et respectueux afin que cette soirée, placée sous le signe de la fête, du partage et du sport, se déroule dans les meilleures conditions.