La Chambre d'appel de Mayotte : le parquet requiert 5 ans de prison contre Guito Narayanin soupçonné d'avoir commandité l'agression d'une avocate

Ce vendredi 10 juillet 2026, l’homme d’affaires réunionnais Théophane "Guito" Narayanin comparaissait en appel la à Mayotte. Remis en liberté le 9 avril 2026 dans l'attente de son procès, le chef d'entreprise avait été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Mamoudzou, soupçonné d'avoir commandité l'agression d'une avocate à Mayotte en 9 septembre 2015. Le parquet a requis général a requis la confirmation de la condamnation prononcée en première instance, selon le Quotidien. Théophane "Guito" Narayanin reste présumé innocent (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le tribunal correctionnel de Mamoudzou avait aussi prononcé une peine d'amende de 75.000 euros d'amende et une interdiction d'exercer une profession commerciale pendant 15 ans, indiquent nos confrères de Mayotte La 1ère.

- "Guito" Narayanin soupçonné d'avoir commandité l'agression d'une avocate -

Une avocate du Barreau de Mamoudzou avait été agressée le mercredi 2 septembre 2015 alors qu'elle se rendait à son cabinet. D'après le récit du journal, "trois individus encapuchonnés" l'attendaient dans la cage d'escalier de son immeuble pour la rouer de coups avant de s'enfuir à bord d'une "voiture positionnée à l'avance".

La victime avait été gravement blessée.

Joël Garrigue, alors procureur de la République à Mayotte, avait indiqué dans un communiqué que le parquet a ouvert une information judiciaire "du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours commises en réunion, avec préméditation ou guet-apens et sur un avocat."

"La thèse d’un acte crapuleux et gratuit avait été rapidement écartée par les enquêteurs qui penchaient plutôt pour une expédition punitive commanditée, pour inviter l’avocate ou son cabinet à ne pas aller trop loin dans certaines directions", précisait alors notre confrère France Mayotte Matin.

L'avocate agressée était une collaboratrice du cabinet de Maître Sevin qui avait notamment pour client Frédéric D'Achery qui avait un contentieux avec Théophane Narayanin.

Le 9 septembre 2015, quatre hommes avaient été interpellés à La Réunion et mis examen.

Un an plus tard, le mardi 6 décembre 2016, Guito Narayanin était placé en garde à vue au commissariat Malartic à Saint-Denis. Le jeudi 8 décembre, le chef d'entreprise était transféré à Mayotte en placé en détention en provisoire.

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