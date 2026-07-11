Saint-Denis : 14 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone, plusieurs victimes évacuées au CHU Sud

14 personnes ont été prise en charge par les secours après une intoxication au monoxyde de carbone ce samedi matin 11 juillet 2026, à Saint-Denis dans le quartier de la Source. 6 d'entre elles ont été évacuées vers le CHU Sud. L'état de santé des victimes n'est pour l'heure pas connu. Selon les premiers éléments, un groupe électrogène qui se trouvait à l'intérieur du logement serait à l'origine de l'intoxication. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)