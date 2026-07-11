Le musicien Agniel Lacaille est décédé, annoncent ses proches ce samedi 11 juillet 2026. "Avec la disparition d'Agniel, Saint-Leu et La Réunion perdent une figure emblématique, un passeur de traditions... Ses coups de caisse claire résonneront longtemps encore dans la mémoire de nombreux réunionnais. Nu artrouv Agniel", salue Sully Fontaine sur les réseaux. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Percussionniste talentueux, batteur passionné, multi-instrumentiste, il a contribué avec sa famille à faire vivre et transmettre les sonorités profondes de notre île.À travers les fêtes populaires, les mariages et les grands moments de partage, Agniel Lacaille a fait vibrer plusieurs générations de Réunionnais. Son attachement à la culture, aux traditions et à sa terre restera gravé dans les mémoires", partage sur Facebook la ville de Saint-Leu.