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Trois disparitions inquiétantes signalées par la gendarmerie, elle lance un appel à témoins

  • Publié le 11 juillet 2026 à 18:39
  • Actualisé le 11 juillet 2026 à 18:46
disparition inquiétante

La gendarmerie lance un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Daisy Lisador et Joseph Leperlier. Ils ont disparu à l'Etang-Salé depuis le 6 juillet 2026. Une troisième disparition inquiétante est signalée à Saint-Pierre, concernant Sanmougom François Pajaniaye.

Le couple aurait quitté son domicile à bord d’une Nissan Qashqai immatriculée BK-300-YN. Daisy Lisador est de type caucasien, de corpulence normale, a les cheveux blonds mi-longs et les yeux bleus.

Joseph Leperlier mesure 1,70m, est de type caucasien, de corpulence mince, a les yeux bleus, des cheveux blancs, porte une moustache et a un tatouage au bras droit représentant un couteau dans un cœur.

Sanmougom François Pajaniaye a quitté le domicile de sa sœur pour se rendre au CCAS de Saint-Pierre mercredi 8 juillet 2026, vers 5 h. Depuis, il n’a plus donné de nouvelles.

Il mesure 1,62 m, est de corpulence mince et a les cheveux noirs. Il était vêtu d’un survêtement bleu marine et portait des baskets noires. Aucun signe distinctif particulier n’est connu.
 
Si vous pensez l’avoir aperçu ou si vous détenez la moindre information susceptible d’aider les enquêteurs à le localiser, nous vous invitons à contacter sans délai la brigade de gendarmerie de Saint-Leu au 02 62 34 84 01 ou à composer le 17.

 

Disparition inquiétante, L’Etang-Salé

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