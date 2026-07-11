Une tonne de cocaïne saisie au large de La Réunion : un Brésilien et deux Boliviens mis en examen et écroués

Deux Boliviens et un Brésilien ont été mis en examen et écroués à Paris vendredi 10 juillet 2026 après avoir été arrêtés fin juin à bord d’un bateau dans l’océan Indien avec plus d’une tonne de cocaïne. Leur navire a été intercepté le 25 juin au large de La Réunion ont indiqué plusieurs sources. D’après l’une des sources, ils naviguaient depuis l’Amérique du Sud vers l’Australie (Photo : Fazsoi)

Après leurs mises en examen vendredi au tribunal de Paris, les trois suspects ont comparu devant une juge des libertés et de la détention, qui les a placés en détention provisoire, indique l'AFP.

Barbe blanche et chemise noire, le Brésilien, 58 ans, est apparu calme dans le box.

"La non-publicité des débats est nécessaire pour préserver les investigations", a fait valoir le procureur, requérant le huis clos.

Cet homme s’est présenté comme un marin-pêcheur aux enquêteurs, selon l’une des sources proches.

Sollicité par l’AFP, son avocat a assuré que son client n’avait "aucun lien avec le monde du narcotrafic, qui a manifestement abusé de sa précarité physique et psychique". C’est "un homme âgé et fatigué", a insisté Eliott Amzallag.

Deux Boliviens, âgés d’une trentaine et d’une quarantaine d’années, ont aussi été arrêtés. Ils ont été mis en examen et écroués à Paris dans le cadre de cette information judiciaire ouverte par le parquet national anti-criminalité organisée pour importation et trafic de stupéfiants en bande organisée, d’après les sources proches.

"Mon client coopérera pleinement", a répondu à l’AFP l’avocat du trentenaire, Baptiste Bellet. Les investigations à venir montreront que "mon client est étranger au réseau criminel visé par cette enquête", a-t-il promis.

L’avocate du quadragénaire, Sophie Guinamant, n’a pas souhaité commenter.

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