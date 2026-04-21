Narcotrafic : 271 kg de stupéfiants saisis en mer lors d’une opération régionale inédite

Une vaste opération coordonnée entre plusieurs États de l’océan Indien a permis l’interception d’un cargo suspect et la saisie record de 271 kg de stupéfiants. Une première qui marque un tournant dans la coopération régionale. (Photo DR Fazsoi)

C’est une opération d’envergure qui illustre un changement d’échelle dans la lutte contre les trafics en mer. Selon la préfecture de Saint-Denis, "une saisie record" en mer de 271 kg de stupéfiants a été réalisée récemment, dans le sud de l’océan Indien, grâce à une coordination régionale renforcée.

À l’origine de cette interception : le centre de fusion de l'information maritime pour le sud de l'océan Indien (CFIM SOI), récemment créé, qui a permis de détecter un cargo battant pavillon comorien, suspecté de transporter de la drogue à l’entrée de la zone maritime.

- Une opération coordonnée -

Très rapidement, une opération conjointe s’est mise en place. "Impliquant les forces aériennes seychelloises et les garde-côtes mauriciens a permis la localisation du navire suspect grâce des survols et son interception par un bâtiment de la marine nationale sous contrôle opérationnel du commandant supérieur des forces armées dans le sud de l'océan Indien (Fazsoi)".

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Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’Architecture régionale de sécurité maritime (ARSM), un dispositif réunissant notamment les Seychelles, Maurice et la France. "Il s'agit de la première opération d'ampleur" menée dans ce cadre, souligne la préfecture.

Menée sous l’autorité du préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer (DDGAEM), en lien avec le parquet de Saint-Denis, l’opération a permis non seulement la saisie, mais aussi la destruction des stupéfiants, "sous la coordination du Centre régional de coordination des opérations (CRCO)".

- Une première stratégique en mer -

Au-delà de la quantité interceptée, c’est la nature même de l’intervention qui marque une étape importante. "L’arraisonnement d’un cargo dans cette zone est également une première pour la Marine nationale", précise le communiqué, soulignant également "l'évolution des modes d'actions dans la zone ainsi que l'importance de l'engagement des unités des Fazsoi et de leurs équipages pour faire respecter le droit et les conventions internationales en luttant contre ces activités criminelles impactant la sécurité régionale, de leur lieu de production à leurs lieux de distribution".

- Un signal fort contre les trafics -

Pour les autorités, cette opération envoie un message clair. Elle "témoigne de la montée en puissance de la coopération régionale (...) en matière de sécurité maritime et de lutte contre les trafics illicites".

Dans un contexte où les routes maritimes sont de plus en plus utilisées par les réseaux criminels, cette action conjointe confirme la volonté des États indo-océaniques de renforcer leur présence et leur coordination en mer.

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