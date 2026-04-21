À retenir : Pétroliers à la préfecture, économies, école Flacourt, grève dans le privé et impôts

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce mardi soir 21 avril 2026 : - Réunion à la préfecture sur le prix des carburants : pas de décision concrète, les pétroliers vont rencontrer la Direction de l'économie ce mercredi - Conséquences de la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement s'apprête à annoncer plusieurs milliards d'euros d'économies - École Flacourt à Sainte-Marie : 15 enseignants remplaçants pour une même classe depuis le début de l'année, les parents sont en colère - Inégalité de traitement public-privé : faute d'un accord avec l'Agence Régionale de Santé, la grève se poursuit - Impôts 2026 : à La Réunion, la dématérialisation inquiète les agents des Finances publiques

(Actualisé) Commencée à 14h30, ce mardi 21 avril à 14h30, la réunion en préfecture sur les prix des carburants s'est terminée à vers 17h. La concertation a lieu entre les pétroliers la Région Réunion, le préfet, les professionnels de la route et les chambres consulaires. Aucune décision concrète n'a été prise. Les pétroliers n'ont fait aucune déclaration à l'issue de la rencontre sur une éventuelle baisse des prix accordée à toute la population. Les pétroliers rencontreront, ce mercredi, la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) en vue d'un potentiel geste d'aide qu'ils accepteraient de faire en direction de la population

Quelles coupes dans les dépenses ? Le gouvernement devrait annoncer mardi, lors d'une réunion du comité d'alerte des finances publiques, des mesures d'économies supplémentaires pouvant aller jusqu'à six milliards d'euros pour compenser l'effet de la guerre au Moyen-Orient

Ce mardi 21 avril 2026, les parents d'élèves de l’école élémentaire publique de Flacourt à Sainte-Marie ont décidé de se réunir devant l’établissement afin de faire entendre leur mécontentement. Ils dénoncent une "déscolarisation" des enfants faute d'enseignant fixe depuis la rentrée. Pas moins de 15 enseignants se sont succédés depuis la rentrée en août 2025. Ils alertent sur la qualité de prise en charge des élèves et demandent des solutions pérennes. Interrogé, l'académie assure que la "situation est traitée avec toute la rigueur nécessaire"

Ce mardi 21 avril 2026, les employés du privé restent mobilisés et maintiennent leur mouvement de grève débuté la veille. Dans la matinée, ils seront au Port devant la clinique des Orchidées dès 7 heures , avant de se rendre à nouveau à la clinique des Flamboyants à Sainte-Clotilde. Les salariés grévistes demandent à être traités à l'égal des confrères du secteur public de la santé et lancent un appel à l'aide au ministère de la Santé. Ministère qui, par un courrier, a reconnu cette problématique, mais sans améliorations concrètes sur le terrain.

À l’occasion du lancement de la campagne de déclaration des revenus, le syndicat Solidaires Finances Publiques Réunion alerte, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 21 avril 2026, sur les effets d’une numérisation croissante du service, jugée pénalisante pour la partie la plus fragile des usagers.