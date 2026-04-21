Impôts 2026 : à La Réunion, la dématérialisation inquiète les agents des Finances publiques

À l’occasion du lancement de la campagne de déclaration des revenus, le syndicat Solidaires Finances Publiques Réunion alerte, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 21 avril 2026, sur les effets d’une numérisation croissante du service, jugée pénalisante pour la partie la plus fragile des usagers. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Alors que débute la campagne de déclaration des revenus, Solidaires Finances Publiques Réunion tire la sonnette d’alarme. Réunis ce mardi en conférence de presse, Sandra Chane-Foc, Stéphane Crampé et Jacques Li-Thiao-Te, représentants syndicaux, ont pointé plusieurs fragilités du dispositif, à commencer par une dématérialisation jugée trop rapide.

"La dématérialisation à marge forcée peut pénaliser certains publics fragiles", prévient Sandra Chane-Foc, co-secrétaires de Solidaires Finances Publiques Réunion. En cause : les difficultés d’accès au numérique pour une partie de la population, mais aussi la complexité du langage administratif. "Ce n’est pas facile de comprendre ce qu’on nous demande, de comprendre ses droits et ses obligations", souligne-t-elle. Écoutez.

Pour le syndicat, si la modernisation des services est nécessaire, elle ne doit pas se faire au détriment de l’accompagnement humain. "Il faut offrir au public le plus de canaux de contact possibles, mais soyons vigilants dans l’accompagnement des personnes qui en ont besoin", insiste Sandra Chane-Foc. Elle met en garde contre un risque d’inégalités croissantes entre les usagers : "entre ceux qui auront les moyens de se débrouiller seuls et ceux qui n’en auront pas, on doit rester présents".

- Maintenir les effectifs pour un accueil physique essentiel -

Autre point de vigilance : les effectifs. Si les suppressions de postes ont pu être limitées cette année, le syndicat souligne que cela reste fragile. "On a réussi à démontrer les besoins du département. À La Réunion, le besoin de présence humaine est encore fort", explique la co-secrétaire. Les chiffres de fréquentation des guichets le confirment selon elle : "le nombre de personnes reçues ne diminue pas drastiquement".

Dans ce contexte, le maintien d’un accueil physique apparaît essentiel pour les agents. "On a une formation pour accompagner les gens, pour les aider à faire leurs déclarations, mais aussi ensuite pour réguler leur situation", rappelle Sandra Chane-Foc.

Une nouveauté est attendue également à la rentrée : la création d’un centre de contact dédié aux professionnels à Saint-Benoît, à partir du 1er septembre 2026. Un dispositif téléphonique qui permettra aux entreprises locales d’obtenir des réponses directement depuis La Réunion. "Les professionnels qui appelleront tomberont sur ce centre et leur demande pourra être traitée localement", précise la syndicaliste.

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Le syndicat appelle à une vigilance accrue sur l’avenir du service public fiscal, dans un contexte de transformation numérique et de contraintes budgétaires.

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