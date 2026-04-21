Prix des carburants : réunion décisive en préfecture, le président de la CCIR demande des solutions aux pétroliers

Ce mardi 21 avril à 14 h 30, se tient en préfecture une réunion sur les prix des carburants. Les pétroliers ont rendez-vous avec la Région Réunion, le préfet, les professionnels de la route et les chambres consulaires. Cette réunion arrive au terme de plusieurs discussions et négociations sur les prix où les pétroliers sont toujours restés silencieux. Dernière offre en date : La Région proposait d’apporter 5 centimes d'aide supplémentaires aux transporteurs à condition que les pétroliers participent eux aussi à une baisse des prix pour toute la population. Une position également défendue par Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) . Il emande une "solution directe à la pompe pour l’ensemble des professionnels mais aussi l’ensemble des Réunionnais" (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Parmi les acteurs du monde économique qui seront présents, Pierrick Robert, président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, souhaite obtenir des solutions concrètes pour les petites entreprises, elles aussi victimes de la crise des prix des carburants, mais aussi pour l’ensemble des Réunionnais.

Il détaille : "Les transporteurs ont une force de frappe et ils ont su se faire entendre, mais le tissu économique est composé de toutes petites entreprises, et c’est à elles aujourd’hui qu’on doit apporter des réponses".

Les infirmiers libéraux, par exemple, ne savent toujours pas si ils pourront bénéficier des aides accordées aux transporteurs alors même qu'ils font partie de l'intersyndicale qui s'est mobilisée ce lundi 13 avril 2026.

Des petites entreprises, pour qui l'augmentation des prix des carburants a un impact lourd sur leur stabilité financière.

Cette ultime réunion en préfecture, est un rendez-vous "très important", estime le président de la CCI Réunion.

Pierrick Robert explique : "On parle de réunir et de mettre autour de la table les importateurs pétroliers pour voir quelles solutions ils vont apporter et contribuer justement à faire en sorte qu’on puisse trouver des solutions. À chaque fois on nous demande quelles sont les propositions, je pense qu’on est arrivé à un stade où il faut des propositions." Écoutez.

- "Que chacun contribue à faire la part qui lui revient" insiste pierrick Robert.

Il ajoute : "Rappelez-vous les crises successives, à chaque fois on revient sur la question du carburant".

"Je dis qu'une entreprise doit faire des bénéfices, mais, quand il y a de gros bénéfices, il ne faut pas seulement tirer profit d’un territoire, il faut aussi savoir l’accompagner et c’est ce que je demande aux importateurs pétroliers aujourd’hui." Écoutez.

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"Je souhaite qu’une solution soit apportée pour une proposition directe à la pompe pour l’ensemble des professionnels mais aussi l’ensemble des Réunionnais. Que chacun contribue à faire la part qui lui revient", insiste Pierrick Robert.

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- Les pétroliers attendus autour de la table -

Le lundi 13 avril 2026, la journée avait été marquée par une mobilisation sur l’ensemble de l’île. Dans la matinée, plusieurs convois de taxis, de transporteurs, d’ambulanciers, d’auto-écoles et d’autres professions ont pris la route depuis le sud, l’est et l’ouest pour converger vers le nord.

Des opérations escargot ont été organisées sur les principaux axes, entraînant des ralentissements. Malgré ces perturbations, les organisateurs avaient affiché leur volonté de ne pas bloquer totalement le territoire. "On ne veut pas prendre la population en otage", assuraient-ils.

À l’origine de cette mobilisation, une hausse brutale des prix des carburants, entrée en vigueur au 1er avril après la montée des tensions au Moyen-Orient.

"Nous avons pris 52 centimes d’augmentation. On ne peut pas accepter 10 centimes", avait dénoncé Vianney Settama, porte-parole l’intersyndicale, estimant que les aides proposées jusqu’ici restaient largement insuffisantes. Il pointait également des dispositifs d’État "qui ne représentent que 3 ou 4 centimes" en pratique, alimentant un sentiment d’injustice.

Si la suspension de la grève marque une accalmie, elle ne met pas fin à la crise. Les discussions doivent se poursuivre dans les prochains jours, notamment pour discuter avec la Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) et les 4 pétroliers de l'île.

"Nous aurons à écrire un courrier conjoint, les syndicats et nous-mêmes, pour demander que cette réunion ait lieu et que la SRPP se mette autour de la table", a souligné la présidente de Région.

Au-delà des transporteurs, la mobilisation a concerné d’autres professions fortement dépendantes du carburant, comme les infirmiers libéraux, qui ont poursuivi leurs tournées tout en participant symboliquement au mouvement.

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- Près de 40 % de taxes sur les carburants dans les caisses de l'État et de la Région -

À La Réunion, le prix des carburants comprend 48,2 % du coût de la matière première, 1,91 % de frais portuaires, 0,85 % pour le stockage, 4,81 % de rémunération des grossistes et 7,08 % des stations-services (marges réglementées).

Mais surtout, 38 % de fiscalité en moyenne (pour le sans-plomb : 46%, dont 38% de fiscalité locale et 8% de fiscalité nationale et européenne, pour le gazole : 30%, dont 23,5% de fiscalité locale, et 6,5% de fiscalité nationale et européenne).

Sur chaque litre de carburant, une partie correspond également à des frais et marges de la Société réunionnaise des produits pétroliers, des stations-service et des pétroliers.

Dans ce contexte, l’intersyndicale restait sur ses gardes en annonçant : "Ce n’est qu’une pause" avait prévenu les professionnels.

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