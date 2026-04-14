Après la mobilisation des professionnels de la route : la majorité des automobilistes de La Réunion continuent de payer leur carburant au prix fort

La tension est retombée après de nouvelles discussions entre les professionnels de la route et la Région. Des aides, possiblement améliorées, ont être attribuées à professionnels. Une bonne nouvelle pour eux…mais pas pour la grande majorité de la population. Ces usagères et ces usagers là vont continuer à payer leur carburant au prix fort imposé par les compagnies pétrolières... (Photo www.imazpress.com)

Rien n'est gravé dans le marbre : ce lundi 13 avril 2026, la Région a accepté d'envisager de verser cinq centimes d’aide par litre de carburant, en complément des dispositifs déjà en place.



A condition que les compagnies pétrolières y mettent du leur, et qu'elles accordent une baisse à toute la population et pas seulement à ceux en capacité de bloquer leurs locaux avec des camions.



Rien de plus normal, après tout, ces compagnies étant les grandes gagnantes des fluctuations des cours du pétrole. Si La Réunion reste à l'abri des fluctuations quotidiennes, elle n'a pas été épargnée par une augmentation des prix de 42 à 52 centimes en avril.



Pas question, donc, de faire porter le poids des conflits mondiaux sur les épaules de la Région, tandis que les multinationales pétrolières se taillent la part du lion. Tandis que le portefeuille des Réunionnais continu de saigner dans les stations de l'île.



La Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) ne doit cependant pas trop s'en faire. Avec un délai de deux mois accordé par la Région, elle a tout le temps de voir le prix du baril diminuer, augmenter, et rediminuer…

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- Le tout-automobile de La Réunion au coeur du problème -

L'intersyndicale des professionnels de la route a répété à de nombreuses reprises qu'elle se battait pour l'ensemble des Réunionnais. Mais les particuliers n'ont, pour l'heure, rien obtenu de cette mobilisation.



Loin de nous l'idée de vouloir niveler par le bas, cependant nous doutons que la majorité de la population soit sortie satisfaite de cette journée de mobilisation.



Loin de nous l'idée, aussi, de mettre en doute l'engagement de l'intersyndicale, un participant à la réunion de lundi ayant soulevé l'idée de transférer les fonds régionaux dédiés au plafonnement du prix de la bombonne de gaz au carburant. L'idée a été balayée...



Les aides décidées pour les professionnels sont une bonne nouvelle, des discussions fermes et sans compromis avec la SRPP qui profite de cette crise – et qui a fait 14 millions d'euros de bénéfices en 2025 - en serait une encore meilleure.



Les tensions autour du prix des carburants n'auraient pas été une si grande discussion si notre île ne dépendait pas du tout automobile.

Mais La Réunion reste en retard, en attendant le développement des offres de transport en commun. La Région a décidé de diviser par deux le prix de l'abonnement Car Jaune, et c'est très bien. Mais sans une offre développée et adaptée, combien de Réunionnais vont vraiment pouvoir abandonner leur véhicule ?



C'est finalement ici tout le cœur du problème : des multinationales pétrolières, mais aussi des concessionnaires automobile qui s'enrichissent sur le dos de la population en la rendant dépendante.



La Rédaction d'Imaz Press