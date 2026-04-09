Crise des prix des carburants : la Région apporte des précisions suite à la réunion avec les acteurs concernés

Suite à la réunion tenue ce mercredi 8 avril 2026, relative à la crise des prix des carburants et du gaz, la Région Réunion a tenu apporter des précisions. Nous publions le communiqué du conseil régional, dans son intégralité, ci-dessous : (Photo Région Réunion)

La situation de crise au Moyen-Orient demeure instable. Si nul ne peut prédire l’issue de ce conflit, ses impacts, notamment sur le prix des carburants et du gaz, sont certains et affectent déjà notre île.

La fixation des prix au 1er avril 2026 en a été une première traduction puisque les prix de l’essence et du gazole ont fortement augmenté, à l’exception notable du gaz grâce à l’intervention de la Région.

La réunion qui s’est tenue ce mercredi 8 avril à la Chambre de Commerce, à l’invitation conjointe du Préfet de La Réunion et de la Présidente de Région, avec l’ensemble des acteurs concernés, avait pour objet de déterminer les mesures permettant d’atténuer l’impact de ces hausses, notamment pour les professionnels de la route qui avaient sollicité cette rencontre.

Au regard des échanges tenus hier, la Région tient à apporter les précisions suivantes.

En matière d’octroi de mer, les recettes supplémentaires estimées sur un mois, pendant la période de crise, s’élèvent à environ 1,9 millions d’euros.

La plus grande part de ces recettes supplémentaires, soit 1,4 million d’euros, est versée directement aux communes qui en ont l’usage exclusif. La Région n’est en aucun cas bénéficiaire de ce surplus. Elle ne peut s’engager pour le compte des communes et n’a donc pas la possibilité de le mobiliser.

Pour ce qui est de la part de surplus revenant à la Région, soit 435 000 euros, la Présidente Huguette Bello a indiqué que l’intégralité de ce surplus sera mise à disposition pour atténuer l’impact de la hausse des prix des carburants.

Ainsi, dans le cadre de la mobilisation de cette somme, les mesures proposées par la Région se déclinent de la manière suivante :

- une ristourne complémentaire exceptionnelle temporaire de 10 centimes par litre pour tous les professionnels de la route éligibles au dispositif régional déjà en vigueur (8 centimes par litre).

Cela se traduit pour les transporteurs par une ristourne de 18 centimes par litre de la part de la Région (soit 10+8) pendant la période de crise.

Si l’on y ajoute la contribution annoncée par l’État, soit 20 centimes d’aide par litre pour les entreprises en difficulté, les transporteurs routiers concernés bénéficieraient d’un allégement global de 38 centimes, ce qui revient à un prix du gazole supporté de 1,39 euro par litre, sur la base des tarifs du 1er avril.

En outre, les transporteurs ont la possibilité d’appliquer la surcharge carburants dans les factures de leurs prestations.

Ainsi, l’effort consenti pour les transporteurs permet, in fine, de neutraliser la hausse du prix des carburants.

Il en est de même pour les autres professionnels de la route (taxis, VTC, autoécoles, ambulances, transports de produits sensibles…). Les 10 centimes de ristourne complémentaire de la Région s’ajoutent aux 23 centimes déjà en vigueur, soit une ristourne de 33 centimes par litre.

Si l’on y ajoute l’aide de 20 centimes par litre de l’État, et sous réserve de la confirmation de leur éligibilité, c’est une aide globale de 53 centimes par litre qui leur serait accordée, ce qui aboutirait à un prix du gazole supporté de 1,24 euro, soit un prix très légèrement inférieur à celui du mois de mars, avant la hausse, qui était de 1,25 euro.

La Région Réunion a également pris l’attache de l’Agence des Services de Paiement pour que ces remboursements se fassent dans les délais les plus courts possibles et que la ristourne complémentaire exceptionnelle temporaire soit versée mensuellement de manière forfaitaire compte tenu de la crise.

De manière générale, la Présidente a également indiqué que la Région se tient prête à mobiliser un fonds de garantie à destination des entreprises pour faire face à cette crise, en fonction de l’évolution de la situation.

La hausse du prix des carburants ne touche pas seulement les professionnels de la route mais l’ensemble des ménages réunionnais.

Malgré une hausse probable du prix du gaz sur le marché mondial, la Présidente de Région a confirmé l’engagement de la collectivité régionale de maintenir pour le mois prochain, pour l’ensemble de la population réunionnaise, le prix de la bouteille de gaz à 18 euros, même si l’aide financière qu’elle devra mobiliser risque d’augmenter. À ce propos, il convient de rappeler que depuis le retrait du Département, la Région assume seule le coût du plafonnement du prix de la bouteille du gaz. Depuis la mise en œuvre de ce dispositif, elle a déjà mobilisé à cet effet près de 12,5 millions d’euros.

Enfin, la Présidente Huguette Bello a indiqué qu’un effort pour améliorer et renforcer l’offre du réseau Car Jaune et de co-voiturage à travers le dispositif Karos, sera fait par la collectivité afin de favoriser les alternatives de déplacement pour les automobilistes.

La Région Réunion apporte ainsi une contribution concrète à l’atténuation de l’impact de la hausse des prix des carburants et du gaz. Il appartient désormais aux autres acteurs concernés, notamment les pétroliers, de préciser leur contribution.

La Région rappelle qu’elle n’a aucune responsabilité dans la hausse des prix des carburants, que la taxe spéciale sur les carburants, dont le produit est en totalité affecté aux travaux des routes et aux transports, n’a pas varié depuis plus de 20 ans et que la fiscalité ne saurait être la variable d’ajustement des prix des produits pétroliers très volatiles sur le marché mondial.

Ceci étant précisé, la collectivité régionale apporte sa contribution à l’atténuation des impacts de cette crise conjoncturelle, tout en ayant le souci de maintenir ses efforts d’investissements et de préserver l’avenir.