Météo: lundi en demi teinte

Pour ce lundi 25 mai 2026, Matante Rosina voit une journée en demi-teinte avec un ciel qui hésite entre soleil et nuages. Quelques averses légères restent possibles par endroits dans l'est. (photo Richard Bouet/www.imazpress.com)
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Pour ce lundi 25 mai 2026, Matante Rosina voit une journée en demi-teinte avec un ciel qui hésite entre soleil et nuages. Quelques averses légères restent possibles par endroits dans l'est. (photo Richard Bouet/www.imazpress.com)