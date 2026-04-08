Prix des carburants : les professionnels de la route rejettent les propositions d'aide de la Région et menacent de se mettre en grève

C’est la seule annonce faite lors de cette réunion de crise : la Région Réunion va redistribuer aux transporteurs le surplus d'octroi de mer généré par l'augmentation des prix des carburants. Cela fera baisser de 10 centimes par litre le tarif des carburants pour les transporteurs, sur un surplus estimé à 435.000 euros. L’intersyndicale estime que cette proposition est insuffisante car elle concerne uniquement les transporteurs, or ce groupement de professionnels réunit aujourd’hui 17 syndicats. Autre point de mécontentement : l’inaction des pétroliers. Ils se laissent 72 heures pour définir les actions à mener. Faute d’un accord d’ici là, l’intersyndicale n’écarte pas le recours à une grève illimitée. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"On a pris 52 centimes d'augmentation. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accepter 10 centimes" annonce Vianney Settama, porte parole de l’intersyndicale.

"On demande de travailler uniquement sur la taxe d'octroi de mer supplémentaire qui est liée à la variation de carburant. Aujourd'hui, cette taxe représente à peu près 228 millions d'euros pour la Région Réunion, le surplus ne représente que 2 millions d'euros. C'est un surplus que la région Réunion encaisse dans ses poches, entre le 31 mars et le 1er avril".

"On demande à la Région, y compris aux autres collectivités, de pouvoir redistribuer ces 2 millions d'euros-là sur les aides professionnelles dont nous pourrions bénéficier. Aujourd'hui, la région Réunion nous propose uniquement de bénéficier que de 435.000 euros et de les répartir. Donc c'est ce qui est équivalent à une diminution du carburant de 10 centimes. Ce n'est pas suffisant". Écoutez.

Ils se laissent 72 heures pour définir les actions à mener.

Faute d’un accord d’ici là, les chefs d’entreprises de l’intersyndicale n’écartent pas une grève illimitée. Vianney Settama insiste, il ne s'agit pas que des transporteurs, l'intersyndicale réunit 17 syndicats, des infirmiers, des petites-entreprises, des ambulanciers, mais pas seulement. Ils demandent à ce qu'une diminution des prix des carburants bénéficie à tous. Écoutez

Huguette Bello a annoncé sa mesure dès le début des échanges avec les syndicats ce mercredi 8 avril 2026.

Dans la salle, les professionnels n’ont pas été impressionnés par les 10 centimes proposés par la Région Réunion. Cette offre vient compléter l’aide qui existe déjà sur le gazole professionnel.

- "C'est un progrès qui a été fait" affirme Huguette Bello -

C'est une aide destinée uniquement aux transporteurs et qui leur permet d’obtenir un remboursement de 8 centimes d’euros par litre de gazole pour les entreprises de transport de marchandises et de voyageurs, et 23 centimes d’euros par litre de gazole pour les entreprises de taxi, ambulance, auto-école, véhicule de transport avec chauffeur et transport de produits sensibles.

10 centimes viendraient donc s'ajouter à ce dispositif.

Huguette Bello explique : "Nous avons consenti à ce que le surplus de l'octroi de mer que nous recevons, les 435.000 euros, soit mis à disposition pour limiter la casse. Je pense qu'avec l'aide de l'État, ça fera 40 centimes. Et donc, c'est un progrès qui a été fait".

Elle insiste : "La région n'a pas de cagnottes". Écoutez.

La détaxe partielle de base est maintenue par la Région Réunion, qui la complète avec 10 centimes supplémentaires, sur une enveloppe de 435.000 euros qui correspond au surplus d’octroi de mer perçu avec l’augmentation des prix du carburant à La Réunion. Pour bénéficier de ce remboursement, les professionnels de la route doivent remplir un formulaire, ce n’est pas automatique.

- Les pétroliers au centre des débats : tous les regards se tournent maintenant vers eux -

"Tu as vu les pétroliers quand on parle : ils rigolent" s’agace un transporteur avant de retourner dans la salle après une suspension de séance, ce mercredi. Tous estiment que c’est maintenant à eux de faire un effort et de proposer quelque chose.

La présidente de Région ne mâche pas ses mots quant aux pétroliers : "Les plus-values des pétroliers, eh bien eux, ils doivent aussi mettre du leur parce que ce n'est pas ainsi que les choses doivent se faire. Et l'injonction leur a été faite par nous-mêmes et par monsieur le Préfet de La Réunion. Ils ne peuvent pas rester immobiles face à cela. Les pétroliers doivent aussi faire leur part là-dedans".

La député Karine Lebon estime elle aussi qu'il est temps que les pétroliers proposent quelque chose : "Zéro proposition du département, zéro proposition des pétroliers", s'exaspère Karine Lebon. "Un milliard de sur profit et zéro annonce! ", dénonce la députée.

Pointés du doigt lors de cette réunion de crise, les pétroliers affirment qu’il leur est impossible, car cela est interdit par la loi, de se mettre d’accord sur un prix et ainsi diminuer les prix des carburants. Ils expliquent cependant étudier les possibilités, s’ils en ont légalement l’autorisation.

Les nouvelles doléances de l’intersyndicale ont été transmises à la Région Réunion, Vianney Settama, prévient : si dans 72 heures il n’ y a pas de consensus, il y aura grève.

Pour rappel, en 2008, Pierre Vergès, au nom de la région avait proposé d'affecter 2,5 millions d'euros, tiré du surplus de l'octroi de mer, à une détaxe temporaire des carburants achetés par les transporteurs . Ces derniers avaient catégoriquement refusé. L'histoire semble se répéter.

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