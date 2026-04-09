Le Tampon : trois blessés graves après un choc frontal entre deux véhicules

Ce mercredi 8 avril 2026, un choc frontal entre deux véhicules a eu lieu au 19ème sur la RN3 du Tampon vers 20h30. Trois blessés graves sont à déplorer. Les victimes ont été prises en charge et conduites à l'hôpital. Pour faciliter l'intervention des secours, la route a été fermée plus de deux heures par le Centre régional de gestion du trafic (CRGT). Elle a rouverte à 22h35 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)