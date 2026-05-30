Ligue des champions : le PSG décroche un deuxième titre après sa victoire contre Arsenal

Les Parisiens ont affronté Arsenal en finale de la Ligue des champions ce samedi 30 mai 2026. Un an après leur premier sacre à Munich, les hommes de Luis Enrique visaient un doublé de légende. À l'issue d'un match intense face au Anglais, deux mi-temps, une prolongation des des tirs au but, les parisiens sont une deuxième fois sacrés champion d'Europe.

Le PSG a réussi l'exploit de remporter une deuxième Ligue des champions d'affilée, une première pour un club français, en dominant Arsenal en finale à l'issue de la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3) samedi à Budapest.

Paris réédite ainsi la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugée deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018.

- Le PSG s'offre une deuxième Ligue des champions d'affilée -

Arsenal a ouvert le score par Kai Havertz dès la 6e minute de jeu mais Ousmane Dembélé a égalisé pour Paris sur penalty à la 65e minute. Tout s'est ensuite décanté au cours des tirs au but, le défenseur brésilien d'Arsenal Gabriel ratant sa tentative pour offrir une deuxième étoile aux Parisiens.

Après un parcours impressionnant et des qualifications de prestige contre des géants comme Liverpool ou le Bayern Munich, les Parisiens ont ainsi brisé le verrou des Gunners, qui n'avaient encaissé que six buts cette saison en C1 avant la finale.

Après s'être adjugés la Supercoupe d'Europe, la Coupe Intercontinentale, le Trophée des champions et un 14e titre de champion de France, les joueurs de Luis Enrique ont donc ajouté un nouveau trophée à leur palmarès cette saison.

Luis Enrique s'offre de son côté une troisième Ligue des champions en tant qu'entraîneur après celles de 2015 (à la tête du FC Barcelone) et de 2025 avec le PSG, rejoignant dans les annales Pep Guardiola, Bob Paisley et Zinédine Zidane, également victorieux à trois reprises. Le record est détenu par l'Italien Carlo Ancelotti avec cinq succès.

- Des milliers de supporters dans les rues de Paris -

"Des centaines de milliers de personnes" étaient attendues dans les rues de Paris ce samedi à l'occasion de la finale de la Ligue des champions de football opposant, à Budapest, en Hongrie, le PSG au club londonien d'Arsenal, a indiqué la préfecture de police à l'AFP.

D'après la préfecture de police, 17.600 personnes sont rassemblées au Parc des Princes, pour la diffusion de la finale de la Ligue des champions, et "l'ambiance est festive".

"On a un dispositif très robuste, très solide", s'est félicité le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez depuis les Champs-Elysées. "Il y a eu un peu moins de 1.600 contrôles et une dizaine d'interpellations", a ajouté le ministre, vers 18h30. "Il y a eu un petit moment de tension il y a quelques minutes, sur une tentative de pénétration par la force dans l'enceinte du Parc des Princes (...) Les forces de l'ordre ont dû intervenir."

Avec 22.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 8.000 pour Paris et son agglomération, les forces de l'ordre ont prévu un dispositif sécuritaire hors norme."Notre responsabilité est de garantir à chacun une fête populaire, sereine et pleinement sécurisée", affirme encore la PP, rappelant ses consignes de "réactivité, d'engagement et de fermeté".

L'année dernière, 5.400 policiers et gendarmes avaient été déployés à Paris et son agglomération. Au total, on dénombrait 563 interpellations (dont 491 à Paris), qui avaient conduit à 307 gardes à vue (202 à Paris).

AFP