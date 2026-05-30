À retenir ce soir : narcotrafic, Rézo Tour, Ligue des Champions, deux nouveaux cônes au volcan et homme abattu

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 30 mai 2026 : - Narcotrafic : Lecornu recadre ses ministres et leurs propositions "insuffisantes" - Rézo Tour : top départ du tour de l'île des mobilités douces - Ligue des champions : le PSG à une marche d'un doublé contre Arsenal, des fans zones mises en place à La Réunion - Volcan : les deux cônes éruptifs nés de la dernière éruption, baptisés Piton Zézèr et Piton Zazakèl - Un policier tue un homme qui le menaçait avec des couteaux à Bobigny

"Le compte n'y est pas", "propositions techniques et insuffisantes": Sébastien Lecornu a recadré vendredi les membres de son gouvernement, lors du premier comité interministériel consacré à la lutte contre les narcotrafiquants, dans un contexte de recrudescence des meurtres liés à ces trafics.

Rézo Tour, le tour de l'île des mobilités douces démarre ce samedi 30 mai 2026. Jusqu'au 3 juin, cet événement réunira cyclistes, familles et citoyens engagés pour un tour de l'île en mobilité douce et durable. Au total, 220 kilomètres, cinq étapes, 13 villes, un Village Éco Move ouvert à tous et deux soirées culturelles. Le départ a été donné des Jardins de la Liberté au Barachois à Saint-Denis.

Le Paris SG peut entrer dans la légende en s'adjugeant une deuxième étoile européenne d'affilée en finale de Ligue des champions contre Arsenal samedi (20 heures - heure Réunion) à Budapest, mais les Gunners comptent surfer sur leur titre en Premier League pour écrire leur propre histoire. À La Réunion, plusieurs fans zones seront mises en place à Saint-Leu et Saint-Denis afin de suivre le match.

Ce samedi 30 mai 2026, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a dévoilé les noms des deux cônes volcanologiques formés lors de la dernière éruption du 13 février au 12 avril. Ils ont été baptisés Piton Zézèr et Piton Zazakèl, des noms inspirés de la culture réunionnaise.

Un homme, armé de deux couteaux et se montrant menaçant, a été tué par un policier samedi à Bobigny, a indiqué la préfecture de police de Paris.